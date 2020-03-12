Спустя пять часов после ДТП с «перевертышем» на Западном скоростном диаметре Петербурга недалеко от места аварии вновь скопилась пробка из-за происшествия. Вечерний затор собрал горящий автомобиль.



На Центральном участке ЗСД при движении в южном направлении загорелся легковой автомобиль, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На видео, снятом одним из очевидцев, видно стоящую в крайней правой полосе легковушку, у которой полыхает моторный отсек, а также машину дорожной инспекции «Магистрали северной столицы». Сотрудники огородили горящий автомобиль.