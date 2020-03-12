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12.03.2020 18:44
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На Центральном участке ЗСД - пробка второй раз за день. Теперь из-за пожара

Спустя пять часов после ДТП с «перевертышем» на Западном скоростном диаметре Петербурга недалеко от места аварии вновь скопилась пробка из-за происшествия. Вечерний затор собрал горящий автомобиль.

На Центральном участке ЗСД при движении в южном направлении загорелся легковой автомобиль, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На видео, снятом одним из очевидцев, видно стоящую в крайней правой полосе легковушку, у которой полыхает моторный отсек, а также машину дорожной инспекции «Магистрали северной столицы». Сотрудники огородили горящий автомобиль.

ЧП случилось перед вантовым мостом через Корабельный фарватер в районе половины шестого часа вечера, уточняется в сообщении «МСС» в приложении «Ваш ЗСД». Из-за пожара на магистрали вновь, как и днем, скопилась пробка в южном направлении.

«Я ехал, он незамерзайкой поливал капот, когда под движком огонёк маленький виднелся», - рассказал в группе «ДТП и ЧП» очевидец Влад. В настоящее время, по данным участников группы, машину уже потушили.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_12857719" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_12857719" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_12857719" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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