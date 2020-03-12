Любые деньги за последний билет в Америку. Граждане США в панике покидают ЕС после речи Трампа

Граждане США скупили все авиабилеты на рейсы из Европы в Америку, пытаясь пересечь океан до наступления пятницы, 13 марта. Причиной паники стало обращение к нации президента США Дональда Трампа, во время которого он запретил «все рейсы из Европы» в течение следующего месяца. Запрет вступает в силу в ночь с четверга на пятницу. На самом деле, речь шла только о запрете транзита для пассажиров, у которых нет паспорта гражданина США.

«И я был среди них. Обеспокоенные родственники разбудили меня в 2:15 ночи по парижскому времени, где я в тот момент находился, и сообщили, что «Трамп запретил все перелеты из Европы!». Я включил телевизор и увидел, что так оно и есть. Изначально планировал лететь в субботу, но решил срочно менять дату вылета, чтобы успеть до наступления пятницы. Сделать это оказалось невозможно. Провисел на телефонной линии авиакомпании «Дельта» в течение 4 часов», — написал Майк МакИнтри.

По его словам, купить новые билеты также было сложно: «Я увидел, как цены взлетают в реальном времени, а свободные места исчезали прямо у меня на глазах».

Пойдя на отчаянный шаг, МакИнтри забронировал билеты за огромные деньги. Не называя сумму, он уточняет, что это больше, чем его ежемесячная выплата по ипотеке. При этом сотрудник авиакомпании рассказал ему, что американский турист потратил около 20 000 долларов, чтобы эвакуировать себя из Европы в первые часы после речи Трампа.

«И тут выясняется, что речь шла только об иностранцах. Теперь у меня на руках два билета: на сегодня и на субботу. Отменить заказ онлайн не удалось. На стойке авиакомпании в аэропорту Шарля де Голля в очереди более 100 человек. Плюнул на это и сел в самолет, где я теперь и нахожусь в окружении измотанных нервотрёпкой американцев», — рассказал Майк МакИнтри.