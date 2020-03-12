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12.03.2020 18:15
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Петербургские водители устроили «аварийный флешмоб» на поворотах. На Богатырском сообразили на четверых

К концу дня 12 марта непреодолимым препятствием для водителей в Петербурге оказались повороты. Автомобилисты в течение часа не смогли поделить повороты на трех разных перекрестках.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении улицы Пограничника Гарькавого с Новобелицкой улицей в Красносельском районе города столкнулись микроавтобус Hyundai и легковой автомобиль Mercedes. От удара легковушка вылетела на тротуар на пешеходном переходе.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На повороте с Коломяжского путепровода на Богатырский проспект столкнулись сразу четыре автомобиля, пишут очевидцы. По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке весьма затруднено.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

А на Октябрьской набережной водитель кроссовера Hyundai неудачно подлез под выезжавшую шаланду Scania, сообщает телеграм-канал «Мегаполис». Прицеп грузовика оставил «Хёндэ» без левого зеркала и смял у машины капот.

Фото: телеграм-канал «Мегаполис»
Фото: телеграм-канал «Мегаполис»
Фото: телеграм-канал «Мегаполис»
Фото: телеграм-канал «Мегаполис»
Фото: телеграм-канал «Мегаполис»

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