К концу дня 12 марта непреодолимым препятствием для водителей в Петербурге оказались повороты. Автомобилисты в течение часа не смогли поделить повороты на трех разных перекрестках.



Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении улицы Пограничника Гарькавого с Новобелицкой улицей в Красносельском районе города столкнулись микроавтобус Hyundai и легковой автомобиль Mercedes. От удара легковушка вылетела на тротуар на пешеходном переходе.