Петербургские водители устроили «аварийный флешмоб» на поворотах. На Богатырском сообразили на четверых
К концу дня 12 марта непреодолимым препятствием для водителей в Петербурге оказались повороты. Автомобилисты в течение часа не смогли поделить повороты на трех разных перекрестках.
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении улицы Пограничника Гарькавого с Новобелицкой улицей в Красносельском районе города столкнулись микроавтобус Hyundai и легковой автомобиль Mercedes. От удара легковушка вылетела на тротуар на пешеходном переходе.
На повороте с Коломяжского путепровода на Богатырский проспект столкнулись сразу четыре автомобиля, пишут очевидцы. По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке весьма затруднено.
А на Октябрьской набережной водитель кроссовера Hyundai неудачно подлез под выезжавшую шаланду Scania, сообщает телеграм-канал «Мегаполис». Прицеп грузовика оставил «Хёндэ» без левого зеркала и смял у машины капот.