«МегаФон» заявил о непричастности к перебоям с трансляцией в ЗакСе в день голосования по поправкам в Конституцию
В компании «МегаФон» провели оперативное расследование обстоятельств перебоя с трансляцией заседания Заксобрания Петербурга 12 марта, на котором депутаты одобрили поправки в Конституцию. Оно показало, что никаких проблем со связью или работой сервера для трансляции не было. Об этом «Фонтанке» сообщил директор Северо-Западного филиала компании Владимир Бакалов.
«Мы уверены в качестве предоставляемых услуг для Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Оперативное расследование технического инцидента показало, что никаких проблем со связью или работой сервера на нашей стороне для трансляции заседания не было», — прокомментировал Владимир Бакалов.
Он подчеркнул, что оператор ведет трансляции уже десять лет и процесс налажен до автоматизма. «Сегодняшний сбой был устранён сотрудниками «МегаФона», дежурившими на мероприятии. Детальный отчет о происшествии мы готовы предоставить созданной комиссии», — добавил спикер.
Напомним, в день 12 марта первая часть заседания парламента Петербурга не транслировалась на сайте Заксобрания. В этот день депутаты приняли решение одобрить предложенные поправки в Конституцию. Спикер Вячеслав Макаров обвинил в произошедшем оператора — компанию «Мегафон». И поручил создать комиссию, которая расследует обстоятельства перебоев с картинкой.