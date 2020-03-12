«МегаФон» заявил о непричастности к перебоям с трансляцией в ЗакСе в день голосования по поправкам в Конституцию

В компании «МегаФон» провели оперативное расследование обстоятельств перебоя с трансляцией заседания Заксобрания Петербурга 12 марта, на котором депутаты одобрили поправки в Конституцию. Оно показало, что никаких проблем со связью или работой сервера для трансляции не было. Об этом «Фонтанке» сообщил директор Северо-Западного филиала компании Владимир Бакалов.

«Мы уверены в качестве предоставляемых услуг для Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Оперативное расследование технического инцидента показало, что никаких проблем со связью или работой сервера на нашей стороне для трансляции заседания не было», — прокомментировал Владимир Бакалов.