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12.03.2020 17:55
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«МегаФон» заявил о непричастности к перебоям с трансляцией в ЗакСе в день голосования по поправкам в Конституцию

В компании «МегаФон» провели оперативное расследование обстоятельств перебоя с трансляцией заседания Заксобрания Петербурга 12 марта, на котором депутаты одобрили поправки в Конституцию. Оно показало, что никаких проблем со связью или работой сервера для трансляции не было. Об этом «Фонтанке» сообщил директор Северо-Западного филиала компании Владимир Бакалов.

«Мы уверены в качестве предоставляемых услуг для Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Оперативное расследование технического инцидента показало, что никаких проблем со связью или работой сервера на нашей стороне для трансляции заседания не было», — прокомментировал Владимир Бакалов.

Он подчеркнул, что оператор ведет трансляции уже десять лет и процесс налажен до автоматизма. «Сегодняшний сбой был устранён сотрудниками «МегаФона», дежурившими на мероприятии. Детальный отчет о происшествии мы готовы предоставить созданной комиссии», — добавил спикер.

Напомним, в день 12 марта первая часть заседания парламента Петербурга не транслировалась на сайте Заксобрания. В этот день депутаты приняли решение одобрить предложенные поправки в Конституцию. Спикер Вячеслав Макаров обвинил в произошедшем оператора — компанию «Мегафон». И поручил создать комиссию, которая расследует обстоятельства перебоев с картинкой.

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Комментарии (3)

Ruticon
ну почему мы все это терпим, весь этот цирк
Cashmare
А если комиссия установит, что макаров сам бегал на четвереньках за спинами операторов и выдергивал кабели?
Zas
Как же теперь установить, что Макаров первую половину заседания крайне негативно отзывался о внесении поправок в Конституцию? И лишь когда заработала трансляция, его удалось переубедить и поддержать поправки?
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