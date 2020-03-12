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12.03.2020 18:00
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Над Петербургом после дождя нависла первая весенняя радуга. Радовались северяне

Первую весеннюю радугу наблюдали жители Петербурга 12 марта. Фотографии природного явления появились в соцсетях.

Об увиденном сообщили обитатели Приморского и Выборгского районов города. Солнце выглянуло после дождя, несмотря на «облачные» прогнозы синоптиков.

В пятницу, по информации ГУ МЧС по Петербургу, в Северной столице будет ветрено. Местами порывы будут достигать 17 метров в секунду, столбики термометров днём не поднимутся выше трёх градусов с отметкой «плюс».

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