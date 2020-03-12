Над Петербургом после дождя нависла первая весенняя радуга. Радовались северяне
Первую весеннюю радугу наблюдали жители Петербурга 12 марта. Фотографии природного явления появились в соцсетях.
Об увиденном сообщили обитатели Приморского и Выборгского районов города. Солнце выглянуло после дождя, несмотря на «облачные» прогнозы синоптиков.
В пятницу, по информации ГУ МЧС по Петербургу, в Северной столице будет ветрено. Местами порывы будут достигать 17 метров в секунду, столбики термометров днём не поднимутся выше трёх градусов с отметкой «плюс».