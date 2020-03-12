Не две недели, а месяц: учёные выяснили, что коронавирус выживает в дыхательных путях и передаётся другим
Заражённые коронавирусом могут передавать его другим до 37 дней после собственного инфицирования. К таким выводам пришли китайские учёные.
Результаты исследования 12 марта приводит Bloomberg. После изучения историй болезни и лабораторных образцов почти двух сотен тех, кто уже заразился, группа исследователей выяснила, что в дыхательных путях вирус остаётся активным в среднем 20 дней. Это означает, что правительствам стран по всему миру следует пересмотреть правила карантина. Сейчас рекомендуемый период изоляции прибывших из неблагополучных регионов — 14 дней. Однако, если новые данные достоверны, то этого недостаточно. Треть пациентов могла передавать вирус окружающим и через четыре недели после заражения.
Всемирная организация здравоохранения назвала происходящее пандемией. Что теперь делать, «Фонтанка» объясняла в карточках. В конце февраля санитарные власти США проанализировали различные типы поверхностей и пришли к выводу, что на меди и стали вирус сохраняется до двух часов, а на бумаге и пластике дольше.