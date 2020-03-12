Россиянин в ОАЭ заразился коронавирусом
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлены в ОАЭ. Среди заболевших — один россиянин.
Данные министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ 12 марта приводит ТАСС. Медики отмечают, что большинство заболевших — иностранцы. Их состояние оценивается как стабильное. Все они помещены в карантин
Всего в ОАЭ на 12 марта официально зарегистрировано 85 заражений коронавирусом.
12 марта власти ОАЭ запретили курение кальяна в Дубае и Абу-Даби в связи с распространением коронавируса.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.