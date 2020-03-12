Россиянин в ОАЭ заразился коронавирусом

Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлены в ОАЭ. Среди заболевших — один россиянин.



Данные министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ 12 марта приводит ТАСС. Медики отмечают, что большинство заболевших — иностранцы. Их состояние оценивается как стабильное. Все они помещены в карантин



Всего в ОАЭ на 12 марта официально зарегистрировано 85 заражений коронавирусом.



12 марта власти ОАЭ запретили курение кальяна в Дубае и Абу-Даби в связи с распространением коронавируса.

