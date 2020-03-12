«Новое Купчино»: жилой комплекс комфорт-класса у метро «Дунайская»

Купчино постепенно преображается и становится всё более привлекательным для жизни районом. С развитием городской инфраструктуры, появлением новых жилых комплексов и спортивных объектов изменилась атмосфера локации, сформировалась комфортная однородная жилая среда и инвестиционная привлекательность.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Здесь, на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта компания «Строительный трест» возводит 13-этажный жилой комплекс комфорт-класса «Новое Купчино». Это первый объект компании в юго-восточной локации. Он возводится из кирпича по технологии классического домостроения. Помимо визуальной эстетичности и теплоизоляционных свойств кирпич обладает уникальным свойством «дышать», тем самым поддерживая в квартире здоровый микроклимат и баланс влажности.

Благодаря кирпичной кладке – а это одна из немногих технологий в современном строительстве, которая до сих пор выполняется вручную, – жилой комплекс «Новое Купчино» на этапе строительства уже заметно выделяется на фоне окружающих домов. Примечательно, что именно на стройплощадке данного объекта сегодня трудятся лучшие каменщики Санкт-Петербурга, завоевавшие это звание на городском профессиональном конкурсе в 2019 году.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

На старте продаж хороший интерес к объекту продемонстрировали жители южной части города, обозначив желание улучшить жилищные условия, не покидая при этом район. Значительная часть покупателей «Строительного треста» – семьи с детьми, которые приобретают квартиру на долгие годы.

В ЖК «Новое Купчино» отсутствуют квартиры-студии, а все имеющиеся планировки максимально функциональны: комфортные однокомнатные квартиры, популярные европланировки с большими кухнями-гостиными, эргономичные двухкомнатные и просторные трёхкомнатные квартиры. Площадь самой скромной однокомнатной квартиры – 36 кв.м., а самая просторная квартира в комплексе имеет площадь 118 кв.м.

В компании подчёркивают, что с момента основания «Строительного треста» каждый возводимый объект оценивается с точки зрения – «а мне самому хотелось бы жить в нём»? Вот и в «Новом Купчино» архитектурные, планировочные и технические решения демонстрируют хорошее соотношение качества и комфорта. Благодаря широким оконным проёмам и эркерам, в квартирах будет светло даже в пасмурную погоду, а лоджии с тёплым остеклением станут полноценной зоной отдыха. Интересным решением проекта является небольшое количество квартир на этаже – эта особенность наиболее распространена на рынке недвижимости бизнес-класса. В «Новом Купчино» нет длинных коридоров, на каждом этаже в секциях предусмотрено 4-5 квартир.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Дворы в комплексе планируется сделать закрытыми, ограничив в них доступ автомобилей и сделав их безопасным местом для игр и отдыха. Что касается автовладельцев, то в их распоряжении будет подземный паркинг, в который можно спуститься на лифте со своего этажа. Гостевые парковки и отдельностоящие многоуровневые паркинги будут располагаться с внешней стороны здания.

Название жилого комплекса говорит о том, «Строительный трест» предложит жителям Купчино качественно новые решения, основанные на современных тенденциях в урбанистике. Это найдёт своё отражение и в организации внутридворового пространства. Во дворах будет выполнен ландшафтный дизайн с искусственно созданным рельефом и качественным озеленением. Ещё одной отличительной чертой застройщика является забота о самых маленьких жильцах. Детские площадки – это особый мир, где востребован нестандартный подход. Яркие, до мелочей продуманные объекты для подвижных игр способствуют всестороннему развитию детей, поэтому компания уделяет большое внимание организации игровых зон, в чём уже скоро смогут убедиться родители, проживающие в «Новом Купчино». Помимо игрового оборудования будут установлены спортивные площадки, беговые и велодорожки, а также велопарковки и скамьи для отдыха.

Весь проект состоит из пяти этапов, ввод в эксплуатацию первого этапа намечен на 2020 год, второго этапа – на 2021 год, полностью строительство завершится в 2022 году. Жилой комплекс будет выполнен в форме многогранника с тремя вписанными в него корпусами.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»