Итальянские корабли спешат вернуть домой туристов. Коронавирус остановил путешествия

Коронавирус сказался на маршрутах итальянских круизных кораблей, которые заходят в порты Апеннинского полуострова. Команды обязуются высадить пассажиров, которые сейчас находятся на борту, не останавливаться ради экскурсий по пути и больше никого не принимать.



Как 12 марта пишет РИА Новости, компания-перевозчик Costa Cruises пообещала «соблюдать регламент» и поддерживать власти Италии на время борьбы с коронавирусом. Предполагается, что такой режим в работе моряков продлится до 3 апреля 2020 года включительно.