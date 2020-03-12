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12.03.2020 16:20
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Итальянские корабли спешат вернуть домой туристов. Коронавирус остановил путешествия

Коронавирус сказался на маршрутах итальянских круизных кораблей, которые заходят в порты Апеннинского полуострова. Команды обязуются высадить пассажиров, которые сейчас находятся на борту, не останавливаться ради экскурсий по пути и больше никого не принимать.

Как 12 марта пишет РИА Новости, компания-перевозчик Costa Cruises пообещала «соблюдать регламент» и поддерживать власти Италии на время борьбы с коронавирусом. Предполагается, что такой режим в работе моряков продлится до 3 апреля 2020 года включительно.

Руководство страны предприняло крайние меры ещё до официального объявления пандемии: в стране закрыто всё, кроме аптек и магазинов, достопримечательности пустуют, движение между населёнными пунктами осуществляется только при крайней необходимости.

На Апеннинском полуострове помимо Италии расположены Сан-Марино и Ватикан. В последнем из-за распространения заболевания закрыли собор Святого Павла. Папа римский Франциск проводит службы онлайн.

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