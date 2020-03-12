Итальянские корабли спешат вернуть домой туристов. Коронавирус остановил путешествия
Коронавирус сказался на маршрутах итальянских круизных кораблей, которые заходят в порты Апеннинского полуострова. Команды обязуются высадить пассажиров, которые сейчас находятся на борту, не останавливаться ради экскурсий по пути и больше никого не принимать.
Как 12 марта пишет РИА Новости, компания-перевозчик Costa Cruises пообещала «соблюдать регламент» и поддерживать власти Италии на время борьбы с коронавирусом. Предполагается, что такой режим в работе моряков продлится до 3 апреля 2020 года включительно.
Руководство страны предприняло крайние меры ещё до официального объявления пандемии: в стране закрыто всё, кроме аптек и магазинов, достопримечательности пустуют, движение между населёнными пунктами осуществляется только при крайней необходимости.
На Апеннинском полуострове помимо Италии расположены Сан-Марино и Ватикан. В последнем из-за распространения заболевания закрыли собор Святого Павла. Папа римский Франциск проводит службы онлайн.