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12.03.2020 15:45
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Суд восстановил на работе первого уволенного при новом руководстве ГУ МВД Петербурга работника

Бухгалтера-ревизора, уволенного за нарушение режима секретности, Горсуд 12 марта восстановил на работе. Моральную компенсацию, правда, снизил со 100 до 10 тысяч.

Иск сотрудник Контрольно-ревизионного управления Юрий Крымов подал еще в октябре 2019 года. В нем он оспаривал свое увольнение из главка, которое случилось в апреле того же года, через несколько месяцев после того, как в полицейском главке Петербурга сменилось руководство и его возглавил москвич Роман Плугин.

Крымов тогда не только не признал нарушение режима секретности, но и требовал возвращения секретной должности, компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей и допуск к государственной тайне по третьей форме.

Санкт-Петербургский городской суд, как сообщает объединенная пресс-служба судов, признал приказ ГУ МВД о прекращении трудового договора с Крымовым незаконным. Постановил восстановить Крымова на работе, а также взыскать с полиции Петербурга в его пользу компенсацию за вынужденные прогулы в размере 303 792 рублей 75 копеек. А также компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. Крымову вернут и расходы по оплате нотариальных услуг в размере 1 800 рублей.

В ГУ МВД России в свою очередь подчеркнули, что основания для увольнения указанного работника были приняты судом законными. Однако не был соблюдён формальный порядок процедуры увольнения, что и послужило основанием для восстановления работника на службу. После соблюдения всех процедурных норм он будет уволен из органов внутренних дел.

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