Суд восстановил на работе первого уволенного при новом руководстве ГУ МВД Петербурга работника

Бухгалтера-ревизора, уволенного за нарушение режима секретности, Горсуд 12 марта восстановил на работе. Моральную компенсацию, правда, снизил со 100 до 10 тысяч.



Иск сотрудник Контрольно-ревизионного управления Юрий Крымов подал еще в октябре 2019 года. В нем он оспаривал свое увольнение из главка, которое случилось в апреле того же года, через несколько месяцев после того, как в полицейском главке Петербурга сменилось руководство и его возглавил москвич Роман Плугин.



Крымов тогда не только не признал нарушение режима секретности, но и требовал возвращения секретной должности, компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей и допуск к государственной тайне по третьей форме.

