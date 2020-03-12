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12.03.2020 15:25
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Кудрин: Бюджет РФ недополучит 3 трлн рублей из-за низких цен на нефть и курса рубля

Алексей Кудрин считает, что при цене на нефть 35 долларов за баррель и курсе доллара на уровне 72 рублей государственный бюджет РФ может недополучить около 3 трлн рублей. Главу Счетной палаты РФ 12 марта цитируют российские СМИ.

Кудрин добавил, что Россия в 2020 году может столкнуться с ростом бедности, а рост экономики при таких показателях будет стремиться к нулю.

Председатель Счетной палаты не первый раз высказывается о бедности в России. Предыдущее высказывание Кудрина о грядущем «социальном взрыве» в Кремле назвали «эмоциональным проявлением».

Ранее Россия не приняла соглашение стран ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, чтобы нивелировать воздействие эпидемии коронавируса на мировую экономику. Впоследствии цены на нефть упали на 30%, а курс евро подскочил до 85 рублей. 12 марта на открытии торгов на Московской фондовой бирже курс евро составил 83,2 рубля, а доллара — 73,65 рубля.

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Комментарии (8)

SERGEY111
Да фиг с ним с бюджетом и зависящей от него многомиллионной желтозубой челядью - главное в нашей стране чтобы искренняя жизнерадостная и белозубая улыбка не сходила с лица Игоря Ивановича .
MyAdmiral
нефть уже по 31. Кудрин тормоз.
dedmoroz_5e4d8827384c2
ещё один фейкомёт типа Мутко со ставкой по потеке.........может, может, не может, может
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