Кудрин: Бюджет РФ недополучит 3 трлн рублей из-за низких цен на нефть и курса рубля

Алексей Кудрин считает, что при цене на нефть 35 долларов за баррель и курсе доллара на уровне 72 рублей государственный бюджет РФ может недополучить около 3 трлн рублей. Главу Счетной палаты РФ 12 марта цитируют российские СМИ.



Кудрин добавил, что Россия в 2020 году может столкнуться с ростом бедности, а рост экономики при таких показателях будет стремиться к нулю.

Председатель Счетной палаты не первый раз высказывается о бедности в России. Предыдущее высказывание Кудрина о грядущем «социальном взрыве» в Кремле назвали «эмоциональным проявлением».