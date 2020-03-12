Международный экологический проект «Чистые игры» запустил акцию «Главный по дому», цель которой найти единомышленников, желающих помочь в организации Всероссийского турнира. Его планируется провести 25 апреля.

В рамках акции организаторы запустили флешмоб. Его уже поддержали в Москве, Петербурге, Новосибирске, Вологде, Волгограде, Курсе, Краснодаре, Барнауле, Липецке, Махачкале, Екатеринбурге, Перми, Ставрополе, Сочи, Хабаровске, Челябинске и других городах страны. Более того, флешмоб добрался до Таиланда, Дрездена и Праги.

Напомним, «Чистые игры» — это командное экологическое состязание, в ходе которого участники убирают мусор и сортируют его, разгадывая загадки и получая призы. За одну игру, как правило, собирают до 5 тонн мусора, часть которого отправляют на переработку.



Чтобы стать «главным по дому» (то есть волонтёром-координатором), необходимо написать организаторам в паблике «Чистых игр» ВКонтакте или на почту regions@cleangames.ru.



«Мы уверены, что ценности волонтёрства и экологии можно распространять на широкую аудиторию. Мы запустили акцию, чтобы найти новых организаторов. «Чистые Игры» уже проходили в 72 регионах страны, но осталось ещё 13 регионов, в которых нас нет. Помогите нам собрать самую крутую команду», — сказал основатель проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе.

