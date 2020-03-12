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12.03.2020 15:05
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«Стены ходуном». В Рейкьявике зафиксировано землетрясение силой 5,1 балла

Утро 12 марта стало тревожным для жителей столицы Исландии после того, как их разбудила серия землетрясений силой от 3 до 5,1 балла, передает корреспондент «Фонтанки» с места события. Причиной стала вулканическая активность горы Фаградлсфьятла (Fagradalsfjalla) на западном мысе Исландии, между столицей и крупнейшим аэропортом Кефлавик, через который путешествуют большинство визитеров острова.

По словам очевидцев, землетрясение сильнее было заметно на верхних этажах зданий. Так, жители пятиэтажки в центре Рейкьявика, в 40 километрах от эпицентра, рассказали, что наблюдали, как стены их здания буквально «ходили ходуном». В то же время депутаты местного парламента заявили, что на первом этаже тряски почти не ощущалось.

Фото: www.vedur.is 

Местные сейсмологи особенно пристально наблюдают за горой Фаградлсфьятла последние шесть месяцев, после того, как там было зафиксировано увеличение сейсмической активности. В течение некоторого периода серия небольших землетрясений повторялась так часто, что власти подготовили эвакуацию населенного пункта Гриндавик, который располагается у подножия этой горы.

Исландия находится в Северной Атлантике, на стыке Северо-Американской и Евразийской тектонических плит. Сейсмическая активность на острове наблюдается в разных его частях, но чаще всего вдалеке от населенных пунктов. По статистике, в год на острове происходит до 500 землетрясений, большинство из которых по силе не превышают 3 баллов.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Да понизили уже до 4.6 магнитуд.
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