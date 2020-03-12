«Стены ходуном». В Рейкьявике зафиксировано землетрясение силой 5,1 балла
Утро 12 марта стало тревожным для жителей столицы Исландии после того, как их разбудила серия землетрясений силой от 3 до 5,1 балла, передает корреспондент «Фонтанки» с места события. Причиной стала вулканическая активность горы Фаградлсфьятла (Fagradalsfjalla) на западном мысе Исландии, между столицей и крупнейшим аэропортом Кефлавик, через который путешествуют большинство визитеров острова.
По словам очевидцев, землетрясение сильнее было заметно на верхних этажах зданий. Так, жители пятиэтажки в центре Рейкьявика, в 40 километрах от эпицентра, рассказали, что наблюдали, как стены их здания буквально «ходили ходуном». В то же время депутаты местного парламента заявили, что на первом этаже тряски почти не ощущалось.
Местные сейсмологи особенно пристально наблюдают за горой Фаградлсфьятла последние шесть месяцев, после того, как там было зафиксировано увеличение сейсмической активности. В течение некоторого периода серия небольших землетрясений повторялась так часто, что власти подготовили эвакуацию населенного пункта Гриндавик, который располагается у подножия этой горы.
Исландия находится в Северной Атлантике, на стыке Северо-Американской и Евразийской тектонических плит. Сейсмическая активность на острове наблюдается в разных его частях, но чаще всего вдалеке от населенных пунктов. По статистике, в год на острове происходит до 500 землетрясений, большинство из которых по силе не превышают 3 баллов.