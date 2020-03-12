Утро 12 марта стало тревожным для жителей столицы Исландии после того, как их разбудила серия землетрясений силой от 3 до 5,1 балла, передает корреспондент «Фонтанки» с места события. Причиной стала вулканическая активность горы Фаградлсфьятла (Fagradalsfjalla) на западном мысе Исландии, между столицей и крупнейшим аэропортом Кефлавик, через который путешествуют большинство визитеров острова.

По словам очевидцев, землетрясение сильнее было заметно на верхних этажах зданий. Так, жители пятиэтажки в центре Рейкьявика, в 40 километрах от эпицентра, рассказали, что наблюдали, как стены их здания буквально «ходили ходуном». В то же время депутаты местного парламента заявили, что на первом этаже тряски почти не ощущалось.