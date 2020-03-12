Коронавирус остановил чемпионаты Испании и Дании по футболу

Руководство чемпионата Испании по футболу приняло решение о приостановке турнира на неопределенный срок. Как говорится в четверг, 12 марта, в официальном сообщении, это связано с распространением коронавируса.



Вынужденная пауза коснется как минимум двух ближайших туров чемпионата Испании. Игры в низших дивизионах были отменены ранее. Такое же решение приняли в чемпионате Дании.

Ранее из-за пандемии коронавируса остановили чемпионат Италии, а также чемпионат по фигурному катанию и Национальной баскетбольной лиги (НБА).