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12.03.2020 14:35
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Коронавирус остановил чемпионаты Испании и Дании по футболу

Руководство чемпионата Испании по футболу приняло решение о приостановке турнира на неопределенный срок. Как говорится в четверг, 12 марта, в официальном сообщении, это связано с распространением коронавируса.

Вынужденная пауза коснется как минимум двух ближайших туров чемпионата Испании. Игры в низших дивизионах были отменены ранее. Такое же решение приняли в чемпионате Дании.

Ранее из-за пандемии коронавируса остановили чемпионат Италии, а также чемпионат по фигурному катанию и Национальной баскетбольной лиги (НБА).

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