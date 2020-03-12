Вячеслав Макаров выставил счёт сотовому оператору за отсутствие картинки

С самого начала заседания на сайте ЗакСа не было трансляции. Внимание спикера на это обратил беспартийный депутат Максим Резник. «Спасибо, что обратили на это внимание, в течение трех минут обещают», — поблагодарил Макаров.

В Заксобрании Петербурга создадут комиссию, которой предстоит расследовать, почему часть заседания 12 марта, на котором одобрили поправки в Конституцию, не транслировалась на сайте парламента, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Спикер парламента Вячеслав Макаров обвинил в происшествии сотового оператора.

Трансляция появилась во время выступления коммунистки Ольги Ходуновой, следующим слово взял сам спикер парламента, который горячо поддержал предложенные поправки в Конституцию. Ни во время выступления Резника, ни на выступлении лидера фракции «Яблока» Бориса Вишневского, которые призвали коллег проголосовать против, трансляции не было.

Макаров объявил о создании комиссии по расследованию причин отсутствия трансляции и поручил ее возглавить единороссу Сергею Соловьеву. Кроме того, в ее состав может войти и Резник.

Спикер предложил наказать компанию и заявил: оператор должен вообще уйти с рынка после такого случая.

В «Мегафоне», отвечающем за трансляции, «Фонтанке» объяснили инцидент. «12 марта в начале трансляции произошёл сбой, который был оперативно устранён сотрудниками «МегаФона», постоянно дежурившими на мероприятии. С 10.45 трансляция осуществлялась в штатном порядке. Трансляции заседания петербургского ЗакСа успешно осуществляются каждую среду уже более 10 лет», — сообщили в компании.