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12.03.2020 13:39
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Вячеслав Макаров выставил счёт сотовому оператору за отсутствие картинки

В Заксобрании Петербурга создадут комиссию, которой предстоит расследовать, почему часть заседания 12 марта, на котором одобрили поправки в Конституцию, не транслировалась на сайте парламента, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Спикер парламента Вячеслав Макаров обвинил в происшествии сотового оператора.

С самого начала заседания на сайте ЗакСа не было трансляции. Внимание спикера на это обратил беспартийный депутат Максим Резник. «Спасибо, что обратили на это внимание, в течение трех минут обещают», — поблагодарил Макаров.

Трансляция появилась во время выступления коммунистки Ольги Ходуновой, следующим слово взял сам спикер парламента, который горячо поддержал предложенные поправки в Конституцию. Ни во время выступления Резника, ни на выступлении лидера фракции «Яблока» Бориса Вишневского, которые призвали коллег проголосовать против, трансляции не было.

Макаров объявил о создании комиссии по расследованию причин отсутствия трансляции и поручил ее возглавить единороссу Сергею Соловьеву. Кроме того, в ее состав может войти и Резник.

Спикер предложил наказать компанию и заявил: оператор должен вообще уйти с рынка после такого случая.

В «Мегафоне», отвечающем за трансляции, «Фонтанке» объяснили инцидент. «12 марта в начале трансляции произошёл сбой, который был оперативно устранён сотрудниками «МегаФона», постоянно дежурившими на мероприятии. С 10.45 трансляция осуществлялась в штатном порядке. Трансляции заседания петербургского ЗакСа успешно осуществляются каждую среду уже более 10 лет», — сообщили в компании.

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Комментарии (1)

Zas
К сожалению теперь не удасться достоверно установить, что Макаров с самого начала поддерживал поправки в конституцию. Вполне возможно, в первой половине заседания он выражал явный протест против внесения поправок, но к моменту возобновления трансляции его удалось переубедить другим депутатам. А Мегафону действительно придёться самораспуститься, и уйти с рынка связи.
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