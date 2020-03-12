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12.03.2020 13:12
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Доллар по 74 рубля — новая реальность. Банк России опубликовал официальные курсы валют

Центральный банк России повысил курсы европейской и американской валют сразу на несколько рублей.

Доллар теперь стоит 74 рубля, хотя еще день назад он держался на отметке в 71,5. Евро, в свою очередь, поднялся с 81 до 83,7 рубля. Такие данные приводятся 12 марта на сайте ЦБ РФ.

Рубль начал падать сразу с начала торгов на Московской фондовой бирже на фоне дешевеющей нефти. Сегодня баррель нефти BRENT упал до 33,79 доллара.

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Комментарии (3)

Mikle776
Нам нужна стабильность... но разве это стабильность? то 64, то 74 всего за неделю...
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