Доллар по 74 рубля — новая реальность. Банк России опубликовал официальные курсы валют

Центральный банк России повысил курсы европейской и американской валют сразу на несколько рублей.



Доллар теперь стоит 74 рубля, хотя еще день назад он держался на отметке в 71,5. Евро, в свою очередь, поднялся с 81 до 83,7 рубля. Такие данные приводятся 12 марта на сайте ЦБ РФ.

Рубль начал падать сразу с начала торгов на Московской фондовой бирже на фоне дешевеющей нефти. Сегодня баррель нефти BRENT упал до 33,79 доллара.