Крестный ход против коронавируса в Липецке отменили из-за короновируса. COVID-19 обнулил и традиции русских космонавтов

«В Липецке в связи запрещением всех массовых мероприятий 15.03.202 года АКАФИСТ ДЕРЖАВНОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ НА ИСТОЧНИКЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЦАРЯ МУЧИННИКА НИКОЛАЯ ВТОРОГО отменяется, просим в это же время провести акафисты по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса», — написал у себя на странице в ВК организатор массовой акции глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников (орфография автора сохранена. — Прим. ред.).

Вместо автомобильного крестного хода в Липецке против коронавируса организаторы акции призвали верующих «провести акафисты по храмам». Накануне губернатор региона Игорь Артамонов ввел в области режим «повышенной готовности для территориальных подразделений единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», сообщает в четверг « Интерфакс ».

7 марта в Липецкой области были подтверждены три случая заражения новым коронавирусом. Все трое вернулись из Италии в начале марта. Накануне в образовательных учреждениях Липецкой области приостановили занятия.

В то же время в Казанском соборе Санкт-Петербурга открыт доступ всем желающим к мощам «Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна».

«Ковчег с частицей мощей св. Иоанна Предтечи будет находиться в Казанском кафедральном соборе с 9 по 17 марта. Желающие могут приложиться к св. мощам Иоанна Крестителя с 8 до 23 часов», — сообщает сайт Казанского собора.

Никаких предостережений по коронавирусу петербургские священнослужители прихожанам не делают.

Вирус влияет не только на религиозные обряды. Будущему экипажу Международной космической станции запретили соблюдать многолетние космические традиции. Пока из-за коронавируса космонавтам и их дублерам запретили покидать Звездный городок.

«Даже такие традиционные вещи, как посещение Кремлевской стены и дома Сергея Королёва накануне старта, будут отменены по соображениям безопасности», — цитирует 12 марта «Интерфакс» начальника Центра подготовки космонавтов Павла Власова.