Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг попыталась свести счеты с жизнью за решёткой

Адвокаты Челси Мэннинг заявили о нежелании их подзащитной жить, заверив, что сейчас она в безопасности.



«Бывший аналитик разведки [США] пыталась свести счеты с жизнью в среду [11 марта], но была доставлена в больницу, где она восстанавливается», — цитирует 12 марта заявление адвокатов агентство Associated Press.

Эту информацию подтверждает и шериф Александрии Дана Лоурн, которая добавила, что сотрудники следственного изолятора вмешались в попытку Мэннинг уйти из жизни.

Представитель стороны защиты сообщил агентству, что их подзащитная не собирается сотрудничать со следствием на «секретных слушаниях», которые могут быть назначены по делу WikiLeaks.