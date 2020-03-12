Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг попыталась свести счеты с жизнью за решёткой
Адвокаты Челси Мэннинг заявили о нежелании их подзащитной жить, заверив, что сейчас она в безопасности.
«Бывший аналитик разведки [США] пыталась свести счеты с жизнью в среду [11 марта], но была доставлена в больницу, где она восстанавливается», — цитирует 12 марта заявление адвокатов агентство Associated Press.
Эту информацию подтверждает и шериф Александрии Дана Лоурн, которая добавила, что сотрудники следственного изолятора вмешались в попытку Мэннинг уйти из жизни.
Представитель стороны защиты сообщил агентству, что их подзащитная не собирается сотрудничать со следствием на «секретных слушаниях», которые могут быть назначены по делу WikiLeaks.
Брэдли Мэннинг был военным аналитиком в армии США. Он был арестован в 2010 году за передачу Wikileaks секретных данных. Их публикация выставила американскую армию в невыгодном свете. В итоге он получил многолетний тюремный срок. Мэннинг сменил пол и имя. После этого она отбыла семь лет в военной тюрьме за утечку документов, а в 2017-м президент США Бараком Обамой в последний день его нахождения на этом посту сократил ее срок пребывания под стражей.