Оператор Пулково: иностранные перевозчики продолжат летать из Петербурга в Италию, Германию, Испанию и Францию

«Правительство РФ провело большое совещание вчера и разместило информацию, что с 13 марта временно ограничиваются воздушные перевозки между Россией и Италией, Испанией, Германией и Францией, но для российских перевозчиков», — сообщил представитель оператора. Таким образом, отменятся все рейсы авиакомпании «Россия» и S7 в указанные страны.

Иностранные перевозчики продолжат летать из Петербурга в Италию, Германию, Испанию и Францию, сообщили «Фонтанке» 12 марта в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково.

Информации об ограничениях для иностранных перевозчиков в Пулково не поступало. «По состоянию на 12.00 12 марта они осуществляют полеты в штатном режиме», — отметили в ВВСС.

Ранее правительство России объявило об ограничении авиасообщения с Италией, Германией, Францией и Испанией.

С 13 марта будут отменены все регулярные рейсы из РФ в эти страны, за исключением рейсов из Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж.