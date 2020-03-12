В столице Казахстана отменили парад к 75-летию Победы, хотя там нет коронавируса. Москва пока смотрит по сторонам
Российские власти не рассматривают вероятность отмены парада в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Казахстан воспринял пандемию иначе и праздник отменил.
Как сообщил 12 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «власти следят за ситуацией» и пока всерьез отмену парада не обсуждают. Тем временем президент Казахстана отменил все массовые мероприятия, отправил школьников на каникулы пораньше и закрыл кинотеатры, под запрет после объявления пандемии попал и парад Победы. При этом на сегодняшний день в Казахстане не выявлено ни одного случая заражения Covid19.
В настоящее время в Москве зафиксировано 15 случаев заболевания. Массовые мероприятия ограничили, вместе не должны собираться более 5 тысяч человек.