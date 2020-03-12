Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» в 2019 году составила 7,9 млрд рублей

Банк Санкт-Петербург в 2019 году показал рост выручки основного бизнеса на 13,6% и рентабельности капитала на 12,3% по сравнению с 2018 годом по МСФО. Чистая прибыль банка за 2019 год составила 7,9 млрд рублей, это ниже на 12,6% по сравнению с результатом позапрошлого года.

Как сообщили в Банке «Санкт-Петербург» 12 марта, ключевые показатели по данным консолидированной отчетности показали также рост корпоративного кредитного портфеля с начала 2019 года на 4,5%, до 298,5 млрд рублей, и увеличение чистого комиссионного дохода на 28,9%, до 6,8 млрд рублей.