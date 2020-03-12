Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» в 2019 году составила 7,9 млрд рублей
Банк Санкт-Петербург в 2019 году показал рост выручки основного бизнеса на 13,6% и рентабельности капитала на 12,3% по сравнению с 2018 годом по МСФО. Чистая прибыль банка за 2019 год составила 7,9 млрд рублей, это ниже на 12,6% по сравнению с результатом позапрошлого года.
Как сообщили в Банке «Санкт-Петербург» 12 марта, ключевые показатели по данным консолидированной отчетности показали также рост корпоративного кредитного портфеля с начала 2019 года на 4,5%, до 298,5 млрд рублей, и увеличение чистого комиссионного дохода на 28,9%, до 6,8 млрд рублей.
По словам председателя правления банка Александра Савельева, главным результатом 2019 года стал рост основного бизнеса банка, а именно кредитования и расчетного обслуживания корпоративных и розничных клиентов. Транзакционный бизнес как один из приоритетов развития банка тоже принёс ощутимый результат — чистый комиссионный доход увеличился на 29%.
— Мы также рады изменению тренда в динамике корпоративного кредитования, в результате чего во втором полугодии банк нарастил портфель на 12%, продемонстрировав конкурентоспособность даже в условиях снижающихся процентных ставок, — подчеркнул Александр Савельев.
Активы банка по итогам 2019 года достигли 673,7 млрд рублей. Средства клиентов составили 417 млрд рублей, при этом текущих и расчетных счетов клиентов стало больше на 15,4%, а срочных депозитов, напротив, меньше на 5,8%. На 1 января 2020 года 59,6% от всех средств клиентов составили средства физических лиц, оставшиеся 40,4% — средства корпоративных клиентов.