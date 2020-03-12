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12.03.2020 11:35
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Мишустин свел угрозу коронавируса в России «к минимуму»

Премьер-министр РФ заявил, что россиянам не стоит бояться 2019-nCoV, несмотря на острую ситуацию в мире.

«Угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму», — цитирует 12 марта заявление Михаила Мишустина ТАСС.

По его словам, за пределами РФ ситуация остается «острой». Мишустин призвал граждан «с пониманием отнестись к упреждающим мерам» для борьбы с распространением 2019-nCoV. Кроме того, он рекомендовал россиянам «внимательно относиться к своему здоровью».

Напомним, что накануне ВОЗ объявил пандемию коронавиурса. В России число заболевших пока исчисляется несколькими десятками, из которых всего двое заразившихся в Петербурге. При этом финский МИД считает, что ситуация в соседней стране может «быстро поменяться».

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Комментарии (11)

OldPerdun
В России 29 заболевших на 140 миллионов, а в Финляндии 59 заболевших на 5,6 миллионов. Как это может быть??
SWd
Тебе не придется вводить карантин по короновирусу, если ты не будешь тестировать людей на коронавирус.
Parallax
«Угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму» - сказал Мишустин и сделал характерный джедайский пасс рукой.
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