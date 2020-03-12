Мишустин свел угрозу коронавируса в России «к минимуму»

Премьер-министр РФ заявил, что россиянам не стоит бояться 2019-nCoV, несмотря на острую ситуацию в мире.

«Угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму», — цитирует 12 марта заявление Михаила Мишустина ТАСС.

По его словам, за пределами РФ ситуация остается «острой». Мишустин призвал граждан «с пониманием отнестись к упреждающим мерам» для борьбы с распространением 2019-nCoV. Кроме того, он рекомендовал россиянам «внимательно относиться к своему здоровью».

Напомним, что накануне ВОЗ объявил пандемию коронавиурса. В России число заболевших пока исчисляется несколькими десятками, из которых всего двое заразившихся в Петербурге. При этом финский МИД считает, что ситуация в соседней стране может «быстро поменяться».