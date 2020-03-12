ЦБ РФ сообщил о снижении трендовой инфляции

Трендовая инфляция в России снизилась с 4,2% в январе 2020 года до 3,96 % в феврале, сообщил Банк России 12 марта.



«Оценка трендовой инфляции снижается пятый месяц подряд, составив 3,96% в феврале 2020 года после 4,2% в январе», — говорится в сообщении регулятора.



Основной причиной нисходящей динамики показателя, рассчитанного на скользящем 5-летнем периоде, в ЦБ назвали постепенный уход из базы расчета повышенных темпов роста потребительских цен 2015 — 2016 годов.



Отмечается, что модифицированные показатели базовой инфляции свидетельствуют о пониженных темпах роста цен в последние месяцы.

