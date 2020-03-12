ЦБ РФ сообщил о снижении трендовой инфляции

Трендовая инфляция в России снизилась с 4,2% в январе 2020 года до 3,96 % в феврале, сообщил Банк России 12 марта.
«Оценка трендовой инфляции снижается пятый месяц подряд, составив 3,96% в феврале 2020 года после 4,2% в январе», — говорится в сообщении регулятора.
Основной причиной нисходящей динамики показателя, рассчитанного на скользящем 5-летнем периоде, в ЦБ назвали постепенный уход из базы расчета повышенных темпов роста потребительских цен 2015 — 2016 годов.
Отмечается, что модифицированные показатели базовой инфляции свидетельствуют о пониженных темпах роста цен в последние месяцы.
«Впрочем, произошедшее ослабление рубля может изменить баланс влияния временных факторов в пользу проинфляционных, что скажется на динамике инфляции в ближайшие месяцы», — подчеркнули в ЦБ.
Трендовая инфляция в значительной степени отражает темпы базовой инфляции. Этот показатель учитывается ЦБ при принятии решений о ключевой ставке.