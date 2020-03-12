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12.03.2020 11:25
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ЦБ РФ сообщил о снижении трендовой инфляции

Трендовая инфляция в России снизилась с 4,2% в январе 2020 года до 3,96 % в феврале, сообщил Банк России 12 марта.

«Оценка трендовой инфляции снижается пятый месяц подряд, составив 3,96% в феврале 2020 года после 4,2% в январе», — говорится в сообщении регулятора.

Основной причиной нисходящей динамики показателя, рассчитанного на скользящем 5-летнем периоде, в ЦБ назвали постепенный уход из базы расчета повышенных темпов роста потребительских цен 2015 — 2016 годов.

Отмечается, что модифицированные показатели базовой инфляции свидетельствуют о пониженных темпах роста цен в последние месяцы.

«Впрочем, произошедшее ослабление рубля может изменить баланс влияния временных факторов в пользу проинфляционных, что скажется на динамике инфляции в ближайшие месяцы», — подчеркнули в ЦБ.

Трендовая инфляция в значительной степени отражает темпы базовой инфляции. Этот показатель учитывается ЦБ при принятии решений о ключевой ставке.

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Комментарии (4)

SMT
Трендовая зарплата растёт?
260551481
Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!"
Pex
Ничего сейчас за курсом раскачегарится.
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