Индия временно аннулирует визы для туристов. Поездки россиян готовятся переносить и отменять

Тем, кто в ближайший месяц планировал посетить Индию «по веским причинам», рекомендовано обратиться в ближайшее представительство страны. При этом всех путешественников, которые за последний месяц посещали Китай, Италию, Иран, Южную Корею, Францию, Испанию и Германию, ждёт 14-дневный карантин.

Как 12 марта сообщает посольство страны в России, действие всех виз для иностранных граждан, кроме дипломатических, рабочих, виз сотрудников ООН и международных организаций, приостановлено с 13 марта по 15 апреля.

Власти Индии из-за пандемии коронавируса на месяц приостанавливают действие туристических виз. Туры в страну, купленные в России, перенесут или аннулируют.

Российские туроператоры отмечают, что сезон в Индии уже практически закончился. Тем не менее спрос у туристов есть. «Туры проданы не только до конца марта, но и на апрель, и на майские праздники. И их, конечно, сейчас придется аннулировать или переносить», — цитирует ТАСС сообщение Российского союза туриндустрии.

Иностранцы, в свою очередь, также отменяют заявки на поездки в Россию из-за распространения вируса COVID-19. Продажа туров практически полностью остановлена, недополученная прибыль — не менее 500 млн рублей.

По информации властей Индии, число заразившихся новым коронавирусом в стране достигло 60 человек, пишет DD News. В мире уже более 120 тысяч заболевших, число погибших превысило 4,3 тысячи.