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12.03.2020 10:46
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Житель дома на юге Петербурга с кортиком отстаивал право на тишину ночью. Один в больнице

Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах нападения с кортиком на Маршала Захарова, 33. Как стало известно «Фонтанке» 12 марта, ночное свидание у парадной с девушкой и спиртным закончилось для 31-летнего петербуржца ранением в живот и экстренной госпитализацией.

На место оперативники прибыли около трёх ночи в среду, 11 марта. Полицию вызвал один из сотрудников продуктового магазина на Маршала Захарова, 31, после того, как к нему прибежала испуганная женщина и сообщила, что на её возлюбленного напал незнакомец. По словам очевидицы, они сидели на скамейке, разговаривали и выпивали, когда из парадной вышел молодой человек, около 20 лет на вид. Он заявил, что уже ночь и не стоит так громко шутить. После пререканий выхватил кортик и нанес мужчине удар в живот.

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. У него повреждены селезёнка, желудок и печень. Ранивший его петербуржец скрылся в парадной неподалёку сразу же после случившегося.

Подозреваемый 1994 года рождения задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (8)

Anatolievna
Странно, вчера был сильный, холодный дождь. Им на скамейке в такую погоду нормально было?
Chinalove
Это говорит только об одном - что законы не работают, а полиции начхать. И поэтому нормальные люди должны или терпеть, или самим разбираться с гопотой.
nuga
нужно уважать интересы людей и правила,тогда не нарвешься на кортик ночью на скамейке.Одни пьют,орут по ночам,а другие спят и готовятся утром на работу,учебу.Сделали замечание ,прислушайся,а не вступай в пререкания,тем более знаешь,что нарушаешь ночной покой жителей. Распитие спиртного на лавочках и громкие разговоры и ржач запрещены . А теперь парень умрт,а другой сядет. Глупость человеческая дорого обходится.
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