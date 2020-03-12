Житель дома на юге Петербурга с кортиком отстаивал право на тишину ночью. Один в больнице

Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах нападения с кортиком на Маршала Захарова, 33. Как стало известно «Фонтанке» 12 марта, ночное свидание у парадной с девушкой и спиртным закончилось для 31-летнего петербуржца ранением в живот и экстренной госпитализацией.



На место оперативники прибыли около трёх ночи в среду, 11 марта. Полицию вызвал один из сотрудников продуктового магазина на Маршала Захарова, 31, после того, как к нему прибежала испуганная женщина и сообщила, что на её возлюбленного напал незнакомец. По словам очевидицы, они сидели на скамейке, разговаривали и выпивали, когда из парадной вышел молодой человек, около 20 лет на вид. Он заявил, что уже ночь и не стоит так громко шутить. После пререканий выхватил кортик и нанес мужчине удар в живот.

