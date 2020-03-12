FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
71.47р81.02р
12.03.2020 09:12
1
Печать

Дома у самостоятельного дилера нашли порошок, листья и таблетки. Физкультурник торговал через Telegram

Около 60 граммов белого порошка родом из Южной Америки, 200 таблеток от тревожных расстройств и 30 пакетиков с растительным веществом нашли дома у выпускника университета имени Лесгафта. Он уже попадался на наркотических статьях, но ушел со штрафом.

Как стало известно «Фонтанке» 12 марта, домой к 24-летнему жителю Петербурга оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков пришли после того, как на себе опробовали схему покупки. На место, где лежало полтора грамма психотропа, им указали в интернет-магазине, работающем через Telegram.

Во время обысков в его квартире на бульваре Александра Грина нашли разнообразные белые и зеленые вещества. По версии следствия, он сам все организовал, был закладчиком и сбытчиком. В настоящее время он задержан.

Последний раз в той же квартире оперативники были прошлым летом. Тогда у него нашли около 50 граммов растительного наркотика, к октябрю суд определился с тем, что хранил он их для личного пользования и 40 тысяч рублей штрафа — достаточное наказание.

Судя по странице молодого человека в соцсетях, он закончил университет имени Лесгафта и поддерживает себя в спортивной форме.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

aaignat
Через телегу, серьезно? Может он ещё и акк через свою сим зарегистрировал? Поделом ему дважды
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний