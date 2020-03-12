Дома у самостоятельного дилера нашли порошок, листья и таблетки. Физкультурник торговал через Telegram

Как стало известно «Фонтанке» 12 марта, домой к 24-летнему жителю Петербурга оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков пришли после того, как на себе опробовали схему покупки. На место, где лежало полтора грамма психотропа, им указали в интернет-магазине, работающем через Telegram.

Около 60 граммов белого порошка родом из Южной Америки, 200 таблеток от тревожных расстройств и 30 пакетиков с растительным веществом нашли дома у выпускника университета имени Лесгафта. Он уже попадался на наркотических статьях, но ушел со штрафом.

Во время обысков в его квартире на бульваре Александра Грина нашли разнообразные белые и зеленые вещества. По версии следствия, он сам все организовал, был закладчиком и сбытчиком. В настоящее время он задержан.



Последний раз в той же квартире оперативники были прошлым летом. Тогда у него нашли около 50 граммов растительного наркотика, к октябрю суд определился с тем, что хранил он их для личного пользования и 40 тысяч рублей штрафа — достаточное наказание.



Судя по странице молодого человека в соцсетях, он закончил университет имени Лесгафта и поддерживает себя в спортивной форме.

