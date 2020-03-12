Дождь, снег и низкое давление. Петербург закрутило в циклоническом вихре
Плюсовая температура не помешала начать утро 12 марта Петербургу со снега.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», северную столицу сегодня ждет преимущественно облачная погода.
Утро началось с дождя, который местами переходит в мокрый снег.
Как сообщает на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, на погоду в Петербурге в четверг будет влиять обширный циклонический вихрь. Его стараниями в небе не только будут тесниться плотные облачные поля, но и пройдут дожди, усилится ветер, а поступление теплого воздуха к берегам Невы ослабеет.
Температура воздуха ночью +2...+4 гр., днем +4...+6 гр. Атмосферное давление ко второй половине дня серьезно понизится.