Козак после встречи с главой администрации президента Украины анонсировал прямые переговоры Донбасса и Киева

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта на Донбассе. Он будет включать в себя прямые переговоры Киева с самопровозглашенными республиками.



По словам Козака, предлагается создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть — Донбасса. Об этом он заявил накануне после переговоров с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком в Минске, сообщает 12 марта РБК. Козак и Ермак впервые приняли участие в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) и стали самыми высокопоставленными чиновниками с обеих сторон в работе группы со времени ее создания.

