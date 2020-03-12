Козак после встречи с главой администрации президента Украины анонсировал прямые переговоры Донбасса и Киева
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта на Донбассе. Он будет включать в себя прямые переговоры Киева с самопровозглашенными республиками.
По словам Козака, предлагается создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть — Донбасса. Об этом он заявил накануне после переговоров с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком в Минске, сообщает 12 марта РБК. Козак и Ермак впервые приняли участие в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) и стали самыми высокопоставленными чиновниками с обеих сторон в работе группы со времени ее создания.
То, что новая расширенная площадка будет включать именно прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками, подтвердили в МИД Донецкой народной республики. Пока представители ЛНР и ДНР общались с представителями Киева только в подгруппах контактной группы. На прямом диалоге с начала конфликта настаивала Москва.
По словам Козака, на следующей встрече контактной группы, которая запланирована на 25 марта, этот формат должны утвердить окончательно. «Такой механизм принципиально предварительно согласован, и я очень надеюсь, что на следующем заседании Контактной группы примем окончательное решение по механизму диалога сторон», — сказал он журналистам, а также отметил, что пока «больше говорить не надо, надо бережно относиться к договоренностям».