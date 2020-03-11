Экс-главврач Боткинской о пандемии коронавируса: Инфекция распространяется слишком быстро

«Объявление пандемии в нынешних условиях — адекватное решение ВОЗ, слишком быстро распространяется инфекция. Думаю, решение всемирной организации — сигнал для властей всех стран вдумчиво отнестись к противоэпидемическим мероприятиям, а для врачей — быстрее составить мнение об использованных схемах лечения», — заявил врач.

Яковлев напомнил, что коронавирус, в первую очередь, угрожает пожилым людям, поэтому следует обеспечить их безопасность. По его словам, в России ежегодно умирает около 10 тысяч человек от сезонного гриппа. В Петербурге до сих пор число умерших было меньше, чем в других регионах.



По данным ВОЗ, в мире зафиксировано 118 тысяч случаев заболевания коронавирусом в 114 странах. Погиб 4291 человек. В России заразились 28 человек, в том числе ребёнок. Власти временно приостановили авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией.

