Подрядчик демонтажа СКК отрицает, что возит отходы на Митрофаньевское шоссе. Куда возит — не говорит
СК «Прайд» заявляет, что не имеет отношения к транспортировке отходов на Митрофаньевское шоссе с площадки СКК. Ранее Смольный начал административное расследование после материала 47news.
Как заявил «Фонтанке» гендиректор компании Антон Шевченко, «Прайд» занимается разбором обрушившихся в конце января конструкций. «Все отходы, образующиеся в результате этих работ, утилизируются на полигоны, — заявил предприниматель. — По каждой машине у нас есть трекеры, они едут с сопроводительными документами. По каждой машине у нас есть отчетный документ. Часть отходов у нас перерабатывается на месте с помощью дробильных комплексов. Что отвозится на Митрофаньевское, я не знаю. Вы же видите, что это не отходы строительные, не обломки. На фото и видео видно, что там вывозят какой-то грунт». Откуда взялся грунт на площадке, Шевченко ответить затруднился. Как, впрочем, не стал отвечать и на вопрос, с какими полигонами у него контракт на утилизацию отходов от СКК и на какой объем.
Ранее комитет по природопользованию возбудил административное расследование по факту размещения строительных грунтов с площадки СКК у Митрофаньевского шоссе. Поводом стал материал 47news, чьи корреспонденты проследили путь грузовиков от разрушенного комплекса к месту захоронения. О том, что именно везут машины, читатели могут судить сами по видео и фото. Администрация Московского района не считает размещение грунтов по данному адресу санкционированным и попросила УМВД усилить контроль за данной территорией.
31 января при демонтаже кровли СКК произошло неконтролируемое обрушение почти всего здания. Погиб один из рабочих, Матвей Кучеров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту «нарушения правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшего смерть человека». Накануне в Смольном заявили о том, что не собираются в связи с этим расторгать концессионное соглашение на так называемую реконструкцию с ООО «СКА-Арена»