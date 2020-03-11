Подрядчик демонтажа СКК отрицает, что возит отходы на Митрофаньевское шоссе. Куда возит — не говорит

СК «Прайд» заявляет, что не имеет отношения к транспортировке отходов на Митрофаньевское шоссе с площадки СКК. Ранее Смольный начал административное расследование после материала 47news.



Как заявил «Фонтанке» гендиректор компании Антон Шевченко, «Прайд» занимается разбором обрушившихся в конце января конструкций. «Все отходы, образующиеся в результате этих работ, утилизируются на полигоны, — заявил предприниматель. — По каждой машине у нас есть трекеры, они едут с сопроводительными документами. По каждой машине у нас есть отчетный документ. Часть отходов у нас перерабатывается на месте с помощью дробильных комплексов. Что отвозится на Митрофаньевское, я не знаю. Вы же видите, что это не отходы строительные, не обломки. На фото и видео видно, что там вывозят какой-то грунт». Откуда взялся грунт на площадке, Шевченко ответить затруднился. Как, впрочем, не стал отвечать и на вопрос, с какими полигонами у него контракт на утилизацию отходов от СКК и на какой объем.