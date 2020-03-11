Товарищеский матч «Шальке-04» — «Зенит» перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

Футбольные клубы «Зенит» и «Шальке-04» приняли совместное решение о переносе матча, запланированного на 29 марта, в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды в среду, 11 марта.



Встреча должна была состояться в Гельзенкирхене на обновленной арене «Паркштадиум», домашнем стадионе «Шальке-04» с 1973-го по 2001-й. Ранее команды проводили два товарищеских матча — в 2007 году они сыграли в Германии, в 2018-м — в Петербурге. Отметим, что у клубов один генеральный спонсор — «Газпром».