Один «Солярис» вылетел со въезда на КАД, второй на Блюхера вошёл в стоящий грузовик
Два «Хёндэ Соляриса» попали в ДТП днём 11 марта — на КАД и на проспекте Блюхера.
На развязке в Девяткино, перед въездом на внутреннее кольцо, «Солярис» вылетел через разделитель на противоположную сторону дороги. Судя по видеозаписи в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», водитель не смог справиться с управлением, выезжая на узкую дорогу, где уже двигался автомобиль.
На Блюхера, на участке между Кондратьевским проспектом и Замшиной улицей, другой «Солярис» врезался в припаркованный грузовик. Легковушка получила сильные повреждения. «Если я не ошибаюсь, в прошлом году [этот тягач] стоял на противоположной стороне, и в него вошёл «Делимобиль». Он её просто переставил на другую сторону, и всё», — отмечает в комментариях в «ДТП и ЧП» Евгений.