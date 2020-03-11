Анонимные «минёры» возвращаются к режиму. Суды Петербурга пошли на эвакуацию
Суды в Петербурге снова ловят анонимные угрозы после шести дней спокойствия. Служители Фемиды прервались на эвакуацию в Василеостровском, Октябрьском, Петродворцовом и Ленинском районах города. Об этом 11 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Вымогатели также угрожают медицинским учреждениям, в списке их несколько десятков. В этот раз анонимы использовали в названии почтового ящика словосочетание «Мощный Старик».
В последний раз суды Петербурга выходили на внеплановую прогулку 5 марта. С ними «минировали» школы, торговые центры и метро.
Первое письмо с угрозами пришло на электронную почту Санкт-Петербургского горсуда 28 ноября 2019 года. Оно содержало явный посыл: «Сообщения о взрываx будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». Православный меценат отрицал причастность к крипторынку и связывал нападки со своей общественно-политической деятельностью. В начальных письмах аноним указывал два электронных кошелька — идентификаторы для отправки биткоинов. Выследить владельца по ним не удалось.