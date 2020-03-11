Анонимные «минёры» возвращаются к режиму. Суды Петербурга пошли на эвакуацию

Суды в Петербурге снова ловят анонимные угрозы после шести дней спокойствия. Служители Фемиды прервались на эвакуацию в Василеостровском, Октябрьском, Петродворцовом и Ленинском районах города. Об этом 11 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Вымогатели также угрожают медицинским учреждениям, в списке их несколько десятков. В этот раз анонимы использовали в названии почтового ящика словосочетание «Мощный Старик».

В последний раз суды Петербурга выходили на внеплановую прогулку 5 марта. С ними «минировали» школы, торговые центры и метро.