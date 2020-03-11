ГК «ПСК»: как отделка может сэкономить время и деньги

Въезжай или сдавай сразу



Отделка для покупателей — это возможность въехать сразу же, не утомляя себя ремонтом и дополнительными тратами, что особенно актуально для тех, кто продолжает выплачивать ипотеку. И если в сегменте жилой недвижимости эта функция опциональна, то представить без неё апартаменты — немыслимо.



Для инвестиционной недвижимости трата времени на ремонт равносильна простаиванию актива и, как следствие, недополучению прибыли. К тому же, собственник рискует неверно подобрать материалы и мебель, которые не подходят для частой смены арендаторов.



— Девелопер должен предоставить на выходе продукт, отвечающий стандартам гостиничного сегмента, — говорят в ПСК. — Поэтому в наших апарт-комплексах, Like и START, вся отделка — пол, стены, потолки, окна, двери — легко моются, имеют высокий класс износостойкости и пожаробезопасности, а мебель вандалоустойчивая и заказывается у специальных поставщиков.



В START, который строится рядом с метро «Парнас», отделка номеров будет включать в себя выравнивание потолков с покрытием водоэмульсионной краской, которая не выделят запахов и гипоаллергенна. Стены также будут выравнены и отштукатурены. Затем на них наклеят фактурные обои под покраску. В качестве напольного покрытия используют устойчивый к влаге ламинат 32 класса с плинтусами и кабель-каналами в них. Ванная комната и санузлы будут облицованы качественной керамической плиткой. Дизайн юнитов будет выполнен в светлых современных тонах, по аналогии с решением входных групп и МОПов.