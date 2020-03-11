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ГК «ПСК»: как отделка может сэкономить время и деньги
Спрос на недвижимость с отделкой растёт ежегодно, а с выходом на российский рынок апартаментов процент готовых вариантов с отделкой стал ещё выше. Об отличии отделки в апартаментах и важности выбора правильных материалов рассказывают эксперты ПСК.
Въезжай или сдавай сразу
Отделка для покупателей — это возможность въехать сразу же, не утомляя себя ремонтом и дополнительными тратами, что особенно актуально для тех, кто продолжает выплачивать ипотеку. И если в сегменте жилой недвижимости эта функция опциональна, то представить без неё апартаменты — немыслимо.
Для инвестиционной недвижимости трата времени на ремонт равносильна простаиванию актива и, как следствие, недополучению прибыли. К тому же, собственник рискует неверно подобрать материалы и мебель, которые не подходят для частой смены арендаторов.
— Девелопер должен предоставить на выходе продукт, отвечающий стандартам гостиничного сегмента, — говорят в ПСК. — Поэтому в наших апарт-комплексах, Like и START, вся отделка — пол, стены, потолки, окна, двери — легко моются, имеют высокий класс износостойкости и пожаробезопасности, а мебель вандалоустойчивая и заказывается у специальных поставщиков.
В START, который строится рядом с метро «Парнас», отделка номеров будет включать в себя выравнивание потолков с покрытием водоэмульсионной краской, которая не выделят запахов и гипоаллергенна. Стены также будут выравнены и отштукатурены. Затем на них наклеят фактурные обои под покраску. В качестве напольного покрытия используют устойчивый к влаге ламинат 32 класса с плинтусами и кабель-каналами в них. Ванная комната и санузлы будут облицованы качественной керамической плиткой. Дизайн юнитов будет выполнен в светлых современных тонах, по аналогии с решением входных групп и МОПов.
Экономия времени и денег
Стоимость отделки от застройщика отличается в зависимости от проекта. В среднем, в сегменте эконом-класса опция обойдётся в 5–7% от цены квартиры, а в комфорт-классе — 10–15%. Как правило, всё равно выйдет дешевле, чем собственные затраты на работников, материалы и аренду квартиры, пока новое жильё готовят к заселению. Такая своеобразная «скидка от застройщика» возможна благодаря оптовым закупкам материалов.
Минимальная цена за апартаменты с отделкой «под ключ» в START начинается от 1,6 млн руб. Кроме того, благодаря уникальному предложению по совместному владению апартаментами минимальная цена входа для инвесторов стартует от 500 тыс. руб.
START подойдёт и в качестве первого жилья — для студентов и тех, кто только начинает карьеру в Петербурге. Пешая доступность метро и разнообразие всевозможной инфраструктуры в районе делают START хорошим вариантом для собственного проживания.
Все подробности о комплексе предоставят в отделе продаж рядом с метро «Парнас» и по телефону (812) 640–38–38.
Апарт-комплекс Start — застройщик ООО «Компания СОЛ», проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/
Комплекс LIKE — застройщик ООО «Альянс-Девелопмент», проектная декларация на сайте https://like.house/documents