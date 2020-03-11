В России резко выросли продажи смартфонов. Виноваты коронавирус, рубль и женщины

Продажи смартфонов в России внезапно выросли после падения цен на нефть, обвала рубля и обострения ситуации с коронавирусом. Как сообщили эксперты 11 марта, в некоторых магазинах спрос на технику стал больше на 49%.

По данным «Коммерсанта», скачок произошёл после мартовских праздников, когда рухнул рубль.

«Продажи смартфонов Samsung выросли на 45% по сравнению со 2 марта, а продажи смартфонов Apple увеличились на 49%», — привёл статистику представитель одной из сетей по продаже техники, добавив, что на результате также сказались прошедшее 8 Марта и сезонные акции. Ещё одна из возможных причин — обострение ситуации с коронавирусом. В частности, эпидемия сказалась на поставках продукции Apple, информация об этом распространилась по СМИ.