ЦСКА остановил продажу билетов на матч с «Зенитом» из-за коронавируса

Футбольный клуб ЦСКА (Москва) временно прекратил продажу билетов на домашние встречи чемпионата Российской премьер-лиги против «Уфы» и «Зенита».



«Дальнейший порядок реализации билетной программы будет опубликован после получения решения от РФС и РПЛ в связи с указом мэра Москвы об ограничениях при проведении массовых мероприятий», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил проводить в столице массовые мероприятия, число посетителей которых превышает пять тысяч человек. Это решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса.