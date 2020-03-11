FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +4
72.02р81.86р
11.03.2020 14:39
0
Печать

ЦСКА остановил продажу билетов на матч с «Зенитом» из-за коронавируса

Футбольный клуб ЦСКА (Москва) временно прекратил продажу билетов на домашние встречи чемпионата Российской премьер-лиги против «Уфы» и «Зенита».

«Дальнейший порядок реализации билетной программы будет опубликован после получения решения от РФС и РПЛ в связи с указом мэра Москвы об ограничениях при проведении массовых мероприятий», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил проводить в столице массовые мероприятия, число посетителей которых превышает пять тысяч человек. Это решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса.

Матч ЦСКА — «Зенит» запланирован на 22 марта.

Отметим, что из-за коронавируса ранее был приостановлен чемпионат Италии по футболу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний