В Грузии отменили призыв в армию, продлили школьные каникулы и запретили футбол. Виноват коронавирус
Каникулы во всех учебных заведениях и детсадах Грузии продлены до 1 апреля, 11 марта такое решение принято на заседании межведомственного координационного совета под руководством премьер-министра страны Георгия Гахарии.
Как сообщает официальный сайт правительства страны, совет также принял решение перенести весенний призыв на обязательную военную службу на месяц — до 13 апреля.
Кроме того, Федерация футбола Грузии сообщила о принятом в связи с коронавирусом решении приостановить до 1 апреля все чемпионаты и футбольные матчи в стране.
Объявленные ранее в связи с коронавирусом каникулы в школах и вузах должны были завершиться 16 марта. Кроме того, в Грузии прекращена работа всех детских садов, включая частные.
Согласно данным грузинского Минздрава, в стране лабораторно подтверждены 23 случая заболевания коронавирусом, в карантине находятся 298 человек, под стационарным наблюдением — 46, свыше 1 тысячи граждан получили рекомендацию находиться в самоизоляции.