В Грузии отменили призыв в армию, продлили школьные каникулы и запретили футбол. Виноват коронавирус

Каникулы во всех учебных заведениях и детсадах Грузии продлены до 1 апреля, 11 марта такое решение принято на заседании межведомственного координационного совета под руководством премьер-министра страны Георгия Гахарии.



Как сообщает официальный сайт правительства страны, совет также принял решение перенести весенний призыв на обязательную военную службу на месяц — до 13 апреля.



Кроме того, Федерация футбола Грузии сообщила о принятом в связи с коронавирусом решении приостановить до 1 апреля все чемпионаты и футбольные матчи в стране.

