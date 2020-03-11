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11.03.2020 14:13
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В Грузии отменили призыв в армию, продлили школьные каникулы и запретили футбол. Виноват коронавирус

Каникулы во всех учебных заведениях и детсадах Грузии продлены до 1 апреля, 11 марта такое решение принято на заседании межведомственного координационного совета под руководством премьер-министра страны Георгия Гахарии.

Как сообщает официальный сайт правительства страны, совет также принял решение перенести весенний призыв на обязательную военную службу на месяц — до 13 апреля.

Кроме того, Федерация футбола Грузии сообщила о принятом в связи с коронавирусом решении приостановить до 1 апреля все чемпионаты и футбольные матчи в стране.

Объявленные ранее в связи с коронавирусом каникулы в школах и вузах должны были завершиться 16 марта. Кроме того, в Грузии прекращена работа всех детских садов, включая частные.

Согласно данным грузинского Минздрава, в стране лабораторно подтверждены 23 случая заболевания коронавирусом, в карантине находятся 298 человек, под стационарным наблюдением — 46, свыше 1 тысячи граждан получили рекомендацию находиться в самоизоляции.

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