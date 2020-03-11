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Три аргумента в пользу квартир без отделки
На рынке жилой недвижимости представлены три основных варианты отделки — черновая, предчистовая и чистовая. При этом большинство квартир с полной отделкой предлагаются в сегменте массовой застройки.
Чаще всего покупателю квартиры эконом-класс надо заехать как можно быстрее, поэтому наличие отделки так важно.
Преимущественно в этой же ценовой категории покупают квартиры и с целью инвестиции, и для сдачи в аренду. Тогда как комфорт-класс приобретают, в основном, для себя. Покупатели комфортного жилья подходят к сделке более избирательно, они улучшают свои жилищные условия, требовательны к качеству и хорошо знают, чем не готовы поступиться.
Об этом хорошо известно строительной компании «Терминал-Ресурс», возводящей малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы». Дома строятся по кирпично-монолитной технологии из современных энергоэффективных материалов. Они оборудованы бесшумными лифтами, крышными газовыми котельными и тёплым водяным полом. Уже построены и заселены четыре первых «Образцовых квартала», идёт передача ключей в «Образцовом квартале 5». Готовится к вводу в эксплуатацию «Образцовый квартал 6». Квартиры передаются покупателям с предчистовой отделкой.
Качество под контролем
Если квартира сдана с отделкой, вам сложнее будет проверить качество и строительства, и ремонта. Отделочные материалы и оборудование — обои, напольное покрытие, сантехнику — придётся оценивать «на глаз». Даже если у застройщика хорошая репутация, это не гарантирует качественной отделки, ведь ремонтом занимаются подрядчики. Когда у подрядной организации в работе сотни квартир, сложно ожидать индивидуального подхода.
При покупке квартиры без отделки вы увидите строительные материалы, стыки, швы, как установлены окна, как сделана стяжка пола и какие стены. Недочёты на этом этапе легче исправить. В этом случае новосёл сможет заказать ремонтные работы у специалистов, которым доверяет, и проконтролировать их на всех этапах.
Индивидуальный дизайн
Возможность сделать индивидуальный дизайн интерьера — ещё один важный довод в пользу квартиры без отделки. Цвет стен, материалы для пола, вид потолка, разновидность плитки на кухне и в ванной, качество и стиль мебели, производитель и функционал встроенной техники для кухни, освещение — все это выбираете вы. Ваш интерьер точно не будет повторять интерьер соседа. Ведь у каждого свой вкус, возможности, состав семьи, интересы, потребности и площадь. По этой же причине в «Образцовых кварталах» применены свободные планировки. Жильцы имеют возможность оставить объединённую кухню-гостиную, сделать между ними нишу или изолировать отдельную комнату. Интересные планировочные решения и архитектурные элементы, применённые застройщиком, вдохновляют новосёлов на оригинальный дизайн.
Романтичные хозяева интересно обыграют «французский балкон», украсив его дизайнерскими шторами и посадив цветы. Практичные новоселы основательно продумают возможности мансардного этажа. Высота потолка на мансарде, например, «Образцового квартала 4» достигает 4,5 метров. В квартирах «Образцового квартала 3» есть просторные панорамные эркеры, а на верхнем этаже проектом предусмотрена установка каминов.
Но дело не только в оригинальности и красоте. Если члены семьи имеют разные графики работы и режим дня, они могут зонировать пространство таким образом, чтобы не мешать друг другу. У каждого члена семьи появится своя рабочая зона и место для отдыха. Единая кухня-гостиная позволит родителям присматривать за играющим малышом, пока они заняты на кухне. Всё это можно предусмотреть при планировании ремонта.
Экономия
Казалось бы, какая может быть экономия, когда нужно покупать отделочные материалы и инструменты для ремонта? Ну и, конечно, встаёт вопрос, делать ремонт самостоятельно или нанимать бригаду? Однако мало кто, заехав в квартиру с готовой отделкой, остаётся полностью ей доволен. Чаще всего что-то переделывается под свои задачи и вкус. Сначала, например, кухня, потом спальня или детская, а потом приходит время и ванной комнаты. Или ремонт сразу начинают планировать и бесконечно откладывать, что не позволяет жить в новом доме с первого дня в своё удовольствие. Как известно, переделывать сделанное не только дороже, но и сложнее. Проще сразу сделать всё «под себя».
Застройщиком в «Образцовых кварталах» произведены самые сложные и грязные работы. Полы готовы под финишное покрытие, выполнена стяжка пола, сделана электроразводка с розетками и выключателями, установлены прочные взломостойкие двери «Эльбор» и теплопакеты DS компании Stis.
От подготовки под чистовую отделку зависит и стоимость, и время ремонта. В «Образцовых кварталах» многие жильцы отмечают новоселье уже через месяц после получения ключей.
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