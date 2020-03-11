Три аргумента в пользу квартир без отделки

Чаще всего покупателю квартиры эконом-класс надо заехать как можно быстрее, поэтому наличие отделки так важно.

Преимущественно в этой же ценовой категории покупают квартиры и с целью инвестиции, и для сдачи в аренду. Тогда как комфорт-класс приобретают, в основном, для себя. Покупатели комфортного жилья подходят к сделке более избирательно, они улучшают свои жилищные условия, требовательны к качеству и хорошо знают, чем не готовы поступиться.



Об этом хорошо известно строительной компании «Терминал-Ресурс», возводящей малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы». Дома строятся по кирпично-монолитной технологии из современных энергоэффективных материалов. Они оборудованы бесшумными лифтами, крышными газовыми котельными и тёплым водяным полом. Уже построены и заселены четыре первых «Образцовых квартала», идёт передача ключей в «Образцовом квартале 5». Готовится к вводу в эксплуатацию «Образцовый квартал 6». Квартиры передаются покупателям с предчистовой отделкой.



Качество под контролем



Если квартира сдана с отделкой, вам сложнее будет проверить качество и строительства, и ремонта. Отделочные материалы и оборудование — обои, напольное покрытие, сантехнику — придётся оценивать «на глаз». Даже если у застройщика хорошая репутация, это не гарантирует качественной отделки, ведь ремонтом занимаются подрядчики. Когда у подрядной организации в работе сотни квартир, сложно ожидать индивидуального подхода.



При покупке квартиры без отделки вы увидите строительные материалы, стыки, швы, как установлены окна, как сделана стяжка пола и какие стены. Недочёты на этом этапе легче исправить. В этом случае новосёл сможет заказать ремонтные работы у специалистов, которым доверяет, и проконтролировать их на всех этапах.