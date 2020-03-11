ФСБ нагрянула в петербургский холдинг «Фаэтон» в поисках миллиарда Россельхозбанка
Обыски с оперативной поддержкой Федеральной службы безопасности проходят в фирмах холдинга «Фаэтон». По делу об особо крупном мошенничестве в Петербурге проверяют полтора десятка адресов.
По информации 47 news, утром 11 марта экономическая полиция, оперативники ФСБ и СОБР Росгвардии выдвинулись по 15 адресам, связанным с группой компаний «Фаэтон» петербургского бизнесмена Сергея Снопка. Проверяют офисы подконтрольных холдингу юридических лиц и квартиры менеджеров.
Интерес силовиков связан с делом о мошенническом хищении, которое возбуждено в октябре 2019 года. В его основе дюжина кредитов на 1,1 млрд рублей, которые с 2006 по 2019 год брали в Россельхозбанке. По версии следствия, деньги растрачены на не предусмотренные договором цели, залоговые обязательства не выполнены. Банк в свою очередь полагает, что должники намеренно выставляют себя банкротами, чтобы не платить по кредитам.
«Фаэтон» в начале 1990-х основал Владимир Хильченко и развивал вместе с партнером Сергеем Снопком. В 2004-м холдинг, который уже был мощнейшим городским предприятием, поделили. Сеть АЗС — на тот момент вторая по величине в Петербурге — перешла к Снопку. Затяжное банкротство структур идёт с 2009 года.