Больше пяти тысяч квартир сдали в Петербурге в феврале. Калининский район по-прежнему в лидерах

Почти 265 тысяч кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Петербурге в последний зимний месяц. На них пришлось 5049 квартир и 122 дома.



Как сообщается в релизе городского комитета по строительству, лидером по вводу жилья в феврале стал Калининский район: здесь сдали в эксплуатацию один дом на 1455 квартир, общая сумма кв. м жилья составила 79,9 тыс. На втором месте Московский район — 50,5 тыс. кв. м (2 дома, 1100 квартир), на третьем Приморский — 37,7 тыс. кв. м (11 домов, 857 квартир).



Кроме того, в феврале построили и сдали в эксплуатацию 11 объектов общегражданского назначения, в том числе торгово-развлекательный центр в Красносельском районе, бизнес-центр в Невском районе и гостиницу в Петроградском районе.

