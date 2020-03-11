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11.03.2020 13:01
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В Кении убиты самка и детёныш редчайшего белого жирафа. На Земле остался один самец

Защитники природы сообщили трагическую новость — в Кении браконьеры убили самку и детёныша белоснежного жирафа. В мире остался единственный представитель данного редкого вида, и это самец.

Как пишет 11 марта The Guardian со ссылкой на сотрудников заказника Ишакбини Хирола, скелеты животных были найдены в Гариссе, на востоке африканского государства. По факту убийства начато расследование. Предстоит выяснить, как вооружённые браконьеры попали на огороженную территорию.

После смерти матери и детёныша жирафа с алебастровой кожей в Кении остался лишь один самец. Белое парнокопытное животное вызвало огромный интерес в 2017 году, когда его впервые заметили в заповеднике. Цвет его шкуры вызван не альбинизмом, а лейцизмом, так как вокруг глаз кожа остаётся пигментированной.

В январе в Демократической Республике Конго разгорелся скандал из-за копчёного детёныша шимпанзе, которого подавали в одном из ресторанов в угоду богатым туристам.

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