В Кении убиты самка и детёныш редчайшего белого жирафа. На Земле остался один самец

Защитники природы сообщили трагическую новость — в Кении браконьеры убили самку и детёныша белоснежного жирафа. В мире остался единственный представитель данного редкого вида, и это самец.



Как пишет 11 марта The Guardian со ссылкой на сотрудников заказника Ишакбини Хирола, скелеты животных были найдены в Гариссе, на востоке африканского государства. По факту убийства начато расследование. Предстоит выяснить, как вооружённые браконьеры попали на огороженную территорию.



После смерти матери и детёныша жирафа с алебастровой кожей в Кении остался лишь один самец. Белое парнокопытное животное вызвало огромный интерес в 2017 году, когда его впервые заметили в заповеднике. Цвет его шкуры вызван не альбинизмом, а лейцизмом, так как вокруг глаз кожа остаётся пигментированной.

