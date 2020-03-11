«Подъехали к лестнице [около храма]. Макака залезла в салон машины и начала «докапываться». Я пихнул ее сумкой, а она пошла в контратаку и цапнула меня за руку. Глубокие раны, кровища, у меня шок», — так свою встречу с назойливым животным 11 марта в комментарии «Фонтанке» описал петербуржец.

По его словам, на счастье рядом оказалась больница. Рану пришлось зашивать, наложив 11 швов. Также пострадавшему сделали уколы от бешенства и столбняка, а еще курс придется проделать по возвращении домой.

«В больнице, где были милые врачи, я провел полтора часа. Местами больно было, но что поделать», — философски заметил турист. За посещение клиники пришлось отдать 2300 бат (около пяти тысяч рублей).



Незадачливый путешественник посетовал на то, что соотечественники, которые также поехали на экскурсию по храмам, не хотели ждать, когда его выпишут из больницы.



Напомним, что это далеко не первый раз, когда приматы нападают на россиян в королевстве Юго-Восточной Азии. Так, в конце прошлого года таиландский сегмент Интернета облетело видео о том, как на смотровой площадке To Sae Hill на Пхукете обезьяна до крови искусала туриста. До этого российские дипломаты бились за петербурженку, которая решила заняться самолечением после укуса макаки. В аптеке она купила запрещенный психотропный препарат Alprazolam, после чего попала в тюрьму.

