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11.03.2020 12:50
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За сутки на дорогах Ленобласти не пострадало ни одного человека. В Петербурге тоже было спокойнее, чем обычно

Статистика ДТП за минувший вторник, 10 марта, удивляет в самом что ни на есть положительном ключе, особенно после выходных, отметившихся множеством сбитых пешеходов и пострадавших детей. При вполне среднем общем количестве аварий пострадавших в них было всего девять, причем все - в Петербурге.

Как сообщает 11 марта Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО в своей официальной группе Вконтакте, за 10 марта в Петербурге было зафиксировано 338 дорожных аварий, 9 из которых были с пострадавшими. Травмы получили 9 человек, в том числе один ребенок. Погибших не было.

Самой крупной аварией в Петербурге во вторник стал массовый «замес» на Октябрьской набережной. В начале третьего часа дня там столкнулись шесть попутных машин. Пострадал один из водителей.

В столкновении двух легковушек на площади Труда около 16 часов, как уточнили позднее в отделе пропаганды УГИБДД, пострадавших не было. Авария произошла на регулируемом перекрестке и попала на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.

В Ленинградской области за 10 марта произошло 49 ДТП, и ни в одном из них, согласно статистике, не было пострадавших или погибших.

Фото: Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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