Статистика ДТП за минувший вторник, 10 марта, удивляет в самом что ни на есть положительном ключе, особенно после выходных, отметившихся множеством сбитых пешеходов и пострадавших детей. При вполне среднем общем количестве аварий пострадавших в них было всего девять, причем все - в Петербурге.



Как сообщает 11 марта Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО в своей официальной группе Вконтакте, за 10 марта в Петербурге было зафиксировано 338 дорожных аварий, 9 из которых были с пострадавшими. Травмы получили 9 человек, в том числе один ребенок. Погибших не было.