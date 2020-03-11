«Обниматься нельзя!» Валентина Матвиенко запретила главе НОВАТЭК Михельсону обниматься с министром энергетики Новаком из-за коронавируса
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вмешалась в приветствия главы ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона и министра энергетики Александра Новака. Чиновник и бизнесмен встретились на заседании Совета Федерации 11 марта.
«Обниматься нельзя! Коронавирус! Вы что! Присядьте! Мы хотели показать, что СФ заботится об Арктике», — сказала Валентина Матвиенко.
Кто из двух мужчин потенциально опасен по версии спикера Совета Федерации, осталось загадкой.
После этого сенаторы представили законопроект о налоговых льготах для производителей сжиженного природного газа на Таймыре.
«Нулевая ставка НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых. — Прим. ред.) при производстве сжиженного газа на Таймырском полуострове, где реализуется проект «Ямал СПГ», оператором которого является НОВАТЭК. Мы свои обещания держим, а теперь все компании, которые подпадают под закон, должны обеспечить эффект в 1,9 триллиона рублей к 2050 году. Мы поддерживаем льготы, но ждём результата в виде новых налоговых поступлений», — сказала Валентина Матвиенко.
«Хочу сказать громадное спасибо! К сожалению, в печати идёт НОВАТЭК, НОВАТЭК, НОВАТЭК. Но уверен, что эти проекты будет реализовывать и «Газпром», и другие компании», — ответил Леонид Михельсон. К дискуссии о коронавирусе бизнесмен возвращаться не стал.
Кстати, российские парламентарии научились правильно называть вирус. Если 10 марта во время второго чтения президентских поправок к Конституции в Госдуме лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов говорил о «канаровирусе», то на третьем чтении того же документа в среду, 11 марта, депутат уже говорил о «коронавирусе».