«Обниматься нельзя!» Валентина Матвиенко запретила главе НОВАТЭК Михельсону обниматься с министром энергетики Новаком из-за коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вмешалась в приветствия главы ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона и министра энергетики Александра Новака. Чиновник и бизнесмен встретились на заседании Совета Федерации 11 марта.



«Обниматься нельзя! Коронавирус! Вы что! Присядьте! Мы хотели показать, что СФ заботится об Арктике», — сказала Валентина Матвиенко.



Кто из двух мужчин потенциально опасен по версии спикера Совета Федерации, осталось загадкой.



После этого сенаторы представили законопроект о налоговых льготах для производителей сжиженного природного газа на Таймыре.

