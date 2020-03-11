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11.03.2020 12:40
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Microsoft одолел «российский» ботнет Necurs, заразивший 9 млн компьютеров по всему миру

Компания Microsoft отчиталась об успешном наступлении на одну из крупнейших сетей ботов в мире, которая, предположительно, базируется в России. Операцию готовили восемь лет.

Как сообщает The New York Times 10 марта, в борьбе с ботнетом Necurs были задействованы правоохранительные органы и технологические компании из 35 стран. Их работу из опустевшей из-за коронавируса штаб-квартиры в Редмонде (штат Вашингтон) координировали специалисты Microsoft.

Результатом стала блокировка более 6 млн уникальных доменов, которые киберпреступники только собирались использовать для хакерских атак. Кроме того, инженеры компании взломали алгоритм генерации доменов, который использовал Necurs.

Как сказано в релизе Microsoft, Necurs заразил вредоносными программами порядка 9 млн компьютеров по всему миру. Это позволяло хакерам удаленно брать их под контроль и использовать для совершения преступлений. Операцию против этой сети ботов готовили восемь лет. Сообщается, что за Necurs, предположительно, стоят хакеры из России. The New York Times пишет, что власти якобы относятся к ботнету терпимо: не поддерживают, но и не мешают.

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