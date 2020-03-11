Microsoft одолел «российский» ботнет Necurs, заразивший 9 млн компьютеров по всему миру

Компания Microsoft отчиталась об успешном наступлении на одну из крупнейших сетей ботов в мире, которая, предположительно, базируется в России. Операцию готовили восемь лет.



Как сообщает The New York Times 10 марта, в борьбе с ботнетом Necurs были задействованы правоохранительные органы и технологические компании из 35 стран. Их работу из опустевшей из-за коронавируса штаб-квартиры в Редмонде (штат Вашингтон) координировали специалисты Microsoft.

Результатом стала блокировка более 6 млн уникальных доменов, которые киберпреступники только собирались использовать для хакерских атак. Кроме того, инженеры компании взломали алгоритм генерации доменов, который использовал Necurs.