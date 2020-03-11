ЖК «Архитектор»: последние квартиры от «Строительного треста» в Кудрово

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

В настоящее время введен в эксплуатацию лот 7–21 ЖК «Капитал» и продолжается строительство высотной доминанты всего проекта — ЖК «Архитектор», который станет ярким аккордом и украшением развивающейся локации на границе города и области. Ввод в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2021 года, в продаже есть варианты квартир с интересными планировками.

«Строительный трест» одним из первых застройщиков Санкт-Петербурга начал комплексно развивать территории в Кудрово. С 2008 года компания завершила строительство восьми домов ЖК «Капитал», возведённых исключительно из кирпича при толщине стен 640–770 мм, выделяясь на фоне окружающей застройки — в данной локации больше нет подобного предложения. Жилой комплекс «Архитектор» также заметно выделяется, и в первую очередь, своим оригинальным архитектурным решением, концепцию которого разработали специалисты мастерской М4.

Сверху дом по форме напоминает четырёхлистник, фасады каждого «лепестка» обращены в разные стороны, так что максимальное количество квартир большую часть дня будет наполнено светом. Оригинальность здесь нашла выражение не только во внешнем оформлении, но и в планировках. Просторные и эргономичные квартиры оставляют максимум для полёта фантазии жильцов и воплощения авторских интерьерных решений. Планировки представлены во многих вариантах, например, с просторными кухнями-гостиными, панорамным остеклением, гардеробными и несколькими ванными комнатами. Ещё одна особенность — в проекте есть квартиры с окнами в санузлах.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Архитектор» рассчитан на 869 квартир с комфортабельными планировками, оптимально подходящими для семейного проживания. Всего в доме 467 однокомнатных, 202 двухкомнатных и 200 трёхкомнатных. Площадь однокомнатных квартир варьируется от 37 до 53 кв. метров, двухкомнатных — от 57 до 70 кв. метров, трёхкомнатных — от 83 до 93 кв. метров. Высота потолков — до 2,75 метра. Все квартиры будут сданы без отделки, но для тех, кто не хочет тратить время на ремонт, доступна опция чистовой отделки, которую можно выбрать из двух вариантов: «Ваниль» и «Шоколад».

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест» Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

«Ваниль» предполагает оформление квартиры в светлых тёплых тонах, а «Шоколад» — тоже в тёплых, но более глубоких и насыщенных оттенках. Отделка включает в себя плитку на полах и стенах санузлов, покрытие из керамической плитки на лоджиях, ламинат, плинтусы и обои под покраску в комнатах и коридорах, натяжные потолки и межкомнатные двери, сантехнику и фурнитуру для ванной комнаты, подоконники и освещение. При этом стоимость ремонта может быть включена в общую стоимость по договору, что позволяет приобрести квартиру с отделкой в ипотеку.

Как и во всех проектах «Строительного треста», в жилом комплексе большое внимание будет уделено благоустройству и обустройству внутридомовой территории. Проект ЖК «Архитектор» предполагает безбарьерную среду и наличие колясочных в парадных. Для автовладельцев будет работать отапливаемый подземный паркинг на 274 машины, кроме того предусмотрены открытые парковочные места.

За счёт своих масштабов «Архитектор» станет высотной доминантой, подчёркивающей масштаб квартала «Капитал». В комплексе комфорт-класса 27 этажей — из окон квартир на верхних этажах открываются захватывающие виды на окрестности, особенно учитывая панорамное остекление комнат и лоджий. Поблизости протекает река Оккервиль и находится одноимённый парк, благоустроенный при участии объединения «Строительный трест». В парке, который является главной рекреационной зоной района, проложено несколько прогулочных маршрутов, а также велосипедные и беговые дорожки. Сегодня это популярное пространство для отдыха, прогулок и активного времяпрепровождения жителей района.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

За последние несколько лет территория Кудрово изменилась очень серьёзно — гармоничное развитие дало свои результаты. Населённый пункт получил статус города, здесь создано множество новых социальных учреждений, востребованных инфраструктурных объектов, спортивных центров. Больше внимания стало уделяться комплексному благоустройству локации, озеленению и общественным пространствам.

При участии «Строительного треста» в квартале была создана школа на 1600 учеников, детсад на 250 мест, в составе лота 7–21, находящегося рядом с ЖК «Архитектор», заработает ещё один детский сад на 150 мест. В 2021 году планируется открытие ещё одного садика на 295 малышей. Также проектом планировки территории в квартале предусмотрено строительство новой школы на 1600 учащихся.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»