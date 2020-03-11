Рубль продолжает дешеветь. Минус 18 копеек к доллару и 70 копеек к евро в первые минуты торгов

На открывшихся в среду торгах на Московской бирже рубль продолжил вчерашнее снижение.



После вчерашнего резкого удешевления рубля торги в среду начались с новых потерь для российской валюты. Уже в первые минуты торгов курс евро пробил отметку 81,2, а доллара — 71,5.

Экстренные меры ЦБ во вторник позволили избежать слишком уж драматичных последствий снижения цен на нефть — доллар подорожал всего на 3 рубля, до уровня 71,4.

Однако торги в среду вновь начались с падения российской валюты.