Росстат рассказал, где в России платят самую большую зарплату

Наиболее высокие зарплаты в 2019 году платили россиянам, занятым в финансовой и страховой сферах. Об этом 11 марта пишет РБК.



Средняя зарплата в указанных сферах в минувшем году составляла около 102,99 тыс. руб. Чуть ниже в рейтинге высокооплачиваемых специальности в сфере информации и связи (74,4 тыс. руб.), научной, технической и профессиональной деятельности (72,9 тыс. руб.). Не обделены денежным довольствием сотрудники органов госуправления, военной безопасности и соцобеспечения (51 тыс. руб.).

