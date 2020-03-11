Росстат рассказал, где в России платят самую большую зарплату

Наиболее высокие зарплаты в 2019 году платили россиянам, занятым в финансовой и страховой сферах. Об этом 11 марта пишет РБК.
Средняя зарплата в указанных сферах в минувшем году составляла около 102,99 тыс. руб. Чуть ниже в рейтинге высокооплачиваемых специальности в сфере информации и связи (74,4 тыс. руб.), научной, технической и профессиональной деятельности (72,9 тыс. руб.). Не обделены денежным довольствием сотрудники органов госуправления, военной безопасности и соцобеспечения (51 тыс. руб.).
А вот меньше всего в России получают люди, занятые в сфере общественного питания и гостиниц. Средняя зарплата в этой области составила в 2019 году 27,9 тыс. руб.
Ранее Росстат сообщал, что наиболее высокие зарплаты в 2018 году получили сотрудники нефтегазовой отрасли. В месяц их средний доход составил около 130 тыс. руб.