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11.03.2020 09:09
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Росстат рассказал, где в России платят самую большую зарплату

Наиболее высокие зарплаты в 2019 году платили россиянам, занятым в финансовой и страховой сферах. Об этом 11 марта пишет РБК.

Средняя зарплата в указанных сферах в минувшем году составляла около 102,99 тыс. руб. Чуть ниже в рейтинге высокооплачиваемых специальности в сфере информации и связи (74,4 тыс. руб.), научной, технической и профессиональной деятельности (72,9 тыс. руб.). Не обделены денежным довольствием сотрудники органов госуправления, военной безопасности и соцобеспечения (51 тыс. руб.).

А вот меньше всего в России получают люди, занятые в сфере общественного питания и гостиниц. Средняя зарплата в этой области составила в 2019 году 27,9 тыс. руб.

Ранее Росстат сообщал, что наиболее высокие зарплаты в 2018 году получили сотрудники нефтегазовой отрасли. В месяц их средний доход составил около 130 тыс. руб.

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Комментарии (1)

Tim_Tim_Tim1
"пишет рбк", а на рбк написано, что "сообщает RT".
пока перепечатывали потеряли строчку)
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