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11.03.2020 09:01
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На Дыбенко легковушка протаранила трамвай, слова водителя расходятся с видео

Повышенной аварийностью отличилась минувшим вечером улица Дыбенко в Невском районе Петербурга.

На перекрёстке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков поздно вечером 10 марта столкнулись легковой автомобиль «Шевроле» и трамвай, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал. Момент столкновения записал видеорегистратор ехавшего мимо автомобилиста. На записи видно, что трамвай начал движение на жёлтый сигнал светофора, водитель легковушки же выехал на середину перекрёстка, когда ему уже был красный.

vk.com/spb_today

«Очевидно, оба водителя подустали к концу дня. Водитель авто говорил инспектору, что ехал на мигающий зелёный», — рассказывает автор видео Михаил.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

В ту же ночь, с 10 на 11-е, на пересечении Дыбенко и Дальневосточного разбилась BMW, влетев под самосвал.

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Комментарии (4)

irinamaslova
Светофоры теперь горяд секунд 5 всем красный и видно справа, что водятел едет, а по его направлению уже просто красный. Даже не жёлтый.
Трамвай тронулся раньше зелёного, но на перекрёсток уже на зелёный выехал
Vahmistroff
Судя по видеозаписи, водитель трамвая выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и в нарушение п.13.8ПДД не уступил дорогу транспортному средству, завершающему движение через перекресток.
В действиях водителя автомобиля нарушений ПДД не усматривается, поскольку п. 6.14 разрешал ему выехать на перекресток даже на желтый сигнал светофора, а пункт 13.7 обязывал его проехать перекресток независимо от сигналов светофора.
260561981
трамвай начинает всегда движение на желтый, так как в противном случае надётеся водятел, который с левым поворотом займёт его полосу.
Ну а Шевроле попал на ремонт машины, на потерянное время и еще наверное за простой трамваев ему влепят. В следующий раз будет 'уставший' на маршрутке ездить
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