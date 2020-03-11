На Дыбенко легковушка протаранила трамвай, слова водителя расходятся с видео
Повышенной аварийностью отличилась минувшим вечером улица Дыбенко в Невском районе Петербурга.
На перекрёстке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков поздно вечером 10 марта столкнулись легковой автомобиль «Шевроле» и трамвай, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал. Момент столкновения записал видеорегистратор ехавшего мимо автомобилиста. На записи видно, что трамвай начал движение на жёлтый сигнал светофора, водитель легковушки же выехал на середину перекрёстка, когда ему уже был красный.
«Очевидно, оба водителя подустали к концу дня. Водитель авто говорил инспектору, что ехал на мигающий зелёный», — рассказывает автор видео Михаил.
В ту же ночь, с 10 на 11-е, на пересечении Дыбенко и Дальневосточного разбилась BMW, влетев под самосвал.