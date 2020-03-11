Чем богаче, тем доверчивее. Эксперты рассказали, кто чаще всего попадается на удочку кибер-мошенников

Высокий уровень достатка приводит к тому, что люди расслабляются и становятся более доверчивыми. В этом уверен консультант по интернет-безопасности Cisco Алексей Лукацкий, слова которого 11 марта приводит RT.



По мнению эксперта, уровень доверчивости пользователей Сети напрямую зависит от их финансовой обеспеченности. Он приводит в пример исследования, проводимые в странах с высоким уровнем жизни.



«Россия находится в промежуточной стадии, потому что у нас есть регионы достаточно благополучные, где пользователи имеют деньги и могут попасться на удочку мошенников. Также есть регионы не очень благополучные, и там пользователи гораздо менее доверчивы», — считает Лукацкий.

