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11.03.2020 08:13
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Чем богаче, тем доверчивее. Эксперты рассказали, кто чаще всего попадается на удочку кибер-мошенников

Высокий уровень достатка приводит к тому, что люди расслабляются и становятся более доверчивыми. В этом уверен консультант по интернет-безопасности Cisco Алексей Лукацкий, слова которого 11 марта приводит RT.

По мнению эксперта, уровень доверчивости пользователей Сети напрямую зависит от их финансовой обеспеченности. Он приводит в пример исследования, проводимые в странах с высоким уровнем жизни.

«Россия находится в промежуточной стадии, потому что у нас есть регионы достаточно благополучные, где пользователи имеют деньги и могут попасться на удочку мошенников. Также есть регионы не очень благополучные, и там пользователи гораздо менее доверчивы», — считает Лукацкий.

Эксперт уверен, что в интернете фактически невозможно получить никаких «бесплатных» больших выигрышей. Он рекомендует пользователям не кликать по сомнительным ссылкам и не проводить какие-либо тестовые платежи.

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